Otthon Start program: maximális gyorsítópályát biztosít a nagy volumenű lakásépítéseknek az új rendelet

A 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel már most érezhetően élénkíti a keresletet – egyre több fiatal és család számára válik elérhetővé a saját otthon. Ez a kereslettámogatás erős alapot ad a lakáspiac fejlődéséhez – írja Lánszki Regő építészeti államtitkár legújabb Facebook-bejegyzésében.
Most pedig a kínálati oldal is lendületet kap: a piacon megjelenő új, minőségi lakások bővítik a választási lehetőségeket, élénkítik a versenyt az árakban, és hozzájárulnak a lakáspiac stabilitásához. Ezt segíti a hivatalosan „kiemelő rendelet” néven bevezetett új szabályozás, amely maximális gyorsítópályát biztosít a nagy volumenű lakásépítéseknek: gyorsabb engedélyezés, kevesebb adminisztráció, mindez állami vagy uniós támogatás igénybevétele nélkül is.
A rendelet fő pontjai:
A kiemelő rendelet várhatóan 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg. Ez komoly lépés az évi 40 ezer új lakás célja felé, miközben biztonságot, megfizethetőséget és itthon maradási lehetőséget teremt a fiatal generáció számára.
Az Otthon Start program hatására a kereslet a Covid–19 óta a legmagasabb júliusi szintre ugrott. A program bejelentését követően 16,6 százalékkal nőtt az ingatlanbemutatások száma. A piac ugyanakkor továbbra is kivár, az adásvételek száma csökkent az előző évhez képest. A Duna House adatai szerint a hónapban 9492 lakóingatlan cserélt gazdát, ami éves összevetésben 17,7 százalékos, havi szinten pedig 4,2 százalékos csökkenést jelent.
Az ingatlanpiaci elemzés arra jutott, hogy Budapesten a téglaépítésű lakások ára emelkedett: Budán 36 százalékkal, Pesten pedig 24 százalékkal éves szinten. A belvárosban 22 százalékkal nőttek az otthonok árai. A panellakásoké átlagára Pesten elérte az 1,08 milliót, Budán pedig az 1,26 millió forintot négyzetméterenként. A magas árak mellett is megjelent az áralku, Budán 1-2, Pesten 3-6 százalékos engedményekkel.
