Padlógázzal fejleszti a kormány a belföldi turizmust – új hitelkonstrukciók jönnek, új pénzintézettől

A kormány folytatja a turizmus-vendéglátás támogatását.
A Magyar Közlönyben publikált friss kormányrendelet szerint a pénzintézet által nyújtott, a támogatásnak köszönhetően a teljes futamidő alatt évi 3 százalékos kamatú kölcsönöket az alábbi célokra lehet felvenni:
A KTH Turisztikai Hitelkonstrukciókat azok vehetik igénybe, akik
A KTH Turisztikai Hitelkonstrukciók keretében nyújtott hitel vagy pénzkölcsön forintalapú, annak összege - konstrukciótól függően – nem haladhatja meg a 10-, 25-, illetve a 100 millió forintot. A
KTH Turisztikai Hitelkonstrukciók keretében nyújtott hitel vagy pénzkölcsön futamideje nem haladhatja meg az 5 évet.
Több tízmilliárd forintos lökést kap tehát a magyar turizmus. A 2025–2031 közötti időszakban több mint 38 milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar turizmus szervezőinek, hogy modernizálják a szektor működését, ösztönözzék a beruházásokat, és növeljék Magyarország nemzetközi versenyképességét.
A kormány átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a magyar turizmus és vendéglátóipar hosszú távú, fenntartható fejlődésének elősegítése érdekében.
A rendeletben a kormány leszögezi, egyetért azzal, hogy a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások finanszírozási hátterét teljesen meg kell újítani. Ennek érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. dolgozza ki a hitelprogram részletes feltételeket, a frissen megjelent kormányrendelet előírásai szerint. Az új KTH Turisztikai Hitelkonstrukciók célja, hogy kedvező feltételekkel támogassák a turisztikai térségekben működő vállalkozásokat, erősítve a szektor versenyképességét és innovációs képességét.
