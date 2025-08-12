Deviza
csemegekukorica
öntözés
konzervipar

Északon aranysárga bőség, délen küzdelem az aszállyal – van, amikor a kukoricatermelők is bizakodnak

Jó tereméseredményekben bíznak idén a hazai csemegekukorica-termesztők. A konzervipari, illetve friss piaci felhasználásra szánt növény termőterületének jelentős része öntözött, és arra lehet számítani, hogy a hónap közepétől a piacokon is lejjebb megy a csemegekukorica ára.
VG
2025.08.12., 09:58

Az ország északi részében kifejezetten jó csemegekukorica-terméseredmény várható, míg délebbre nem ennyire jó a helyzet, de összességében bizakodóak a gazdálkodók – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképéből. Az ország északi részében az időjárás kifejezetten jól alakult idén a csemegekukorica fejlődése szempontjából. A tartós hőhullámok csak kisebb mértékben érték a térséget, ráadásul az éjszakák is hűvösek, így az öntözött területeken – ahol már megkezdődött a betakarítás – átlag feletti terméseredmények várhatók, így a vásárlók is bízhatnak abban, hogy a csemegekukorica ára is lejjebb megy.

kukorica010, csemegekukorica ára
A magyar csemegekukorica ára a hónap közepétől csökkenni fog a piacokon is / Fotó: Vajda János

Az ország déli részén sajnos nem ennyire fényes a helyzet. Bár a termőterület jelentős részén öntözött körülmények között termesztik a növényt, a légköri aszályt, illetve a tartós hőséget így sem lehet kompenzálni. Így az ország déli vármegyéiben gyengébb termésre számíthatnak a gazdák. A várakozások szerint országos átlagban a tavalyi termésmennyiség valószínűsíthető.

A szezon már megkezdődött, a friss piacra szánt csemegekukorica ára az idény kezdetére jellemzően még magasan van, augusztus közepétől azonban egyre olcsóbbá válnak ezek a termékek is. A friss piacra szánt árut elsősorban kistermelők állítják elő, jellemzően 0,5-1 hektáros területeken. Annak érdekében, hogy minél előbb meg tudjanak jelenni a piacon a csemegekukoricával, néhány helyen fólia alatt is nevelik. Ennek köszönhetően az első szállítmányok már május végén, június elején megjelenhetnek a boltokban. Ezt követi a palántázott kukorica, amivel ma már egyre több gazdaságban foglalkoznak. 

A különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően a termelők május végétől október elejéig el tudják látni a hazai piacot friss csemegekukoricával.

Az itthon kapható csemegekukorica szinte kizárólag hazai termesztésből származik, az import aránya elhanyagolható. Az úgynevezett csuhés kukorica mellett ma már 

  • fagyasztva és 
  • tisztított állapotban, 
  • fóliás csomagolásban is 

elérhető a zöldség az egyes kereskedőknél. A fogyasztói igény jelentős, nem mindegy azonban, hogy honnan szerezzük be az édes zöldséget, hiszen az ügyeskedők ezen a területen is jelen vannak. Lehetőség szerint közvetlenül a termelőtől, vagy megbízható kereskedőktől, áruházakban vásároljunk.

Magyarországon mintegy 24 ezer hektáron foglalkoznak csemegekukorica-termesztéssel, az ország klimatikus és talajadottságai kedvezőek, ami a magas termesztéstechnológiai színvonallal és a feldolgozóipar műszaki, technológiai szintjével együtt garantálja a jó hozamokat és a kiváló minőséget. Az itthon megtermelt csemegekukorica jelentős részét a konzervipar dolgozza fel. Az idény már a feldolgozóknál is megkezdődött, s úgy tűnik, hogy 

az elmúlt években tapasztalt kínai import nyomása is enyhül, miután az Európai Unió visszamenőleges vámot vetett ki a Kínából érkező csemegekukorica-konzervre.

A csemegekukorica ízét elsősorban a benne lévő cukortartalom határozza meg, amely zsenge, úgynevezett tejes-érési állapotában a legnagyobb. Ennek megfelelően – a piaci trendeket követve – az elmúlt évtizedben fokozatosan terjedtek a szuperédes fajták, és mára már meghatározóak a magyar termesztésben is.

