Északon aranysárga bőség, délen küzdelem az aszállyal – van, amikor a kukoricatermelők is bizakodnak

Az ország északi részében kifejezetten jó csemegekukorica-terméseredmény várható, míg délebbre nem ennyire jó a helyzet, de összességében bizakodóak a gazdálkodók – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképéből. Az ország északi részében az időjárás kifejezetten jól alakult idén a csemegekukorica fejlődése szempontjából. A tartós hőhullámok csak kisebb mértékben érték a térséget, ráadásul az éjszakák is hűvösek, így az öntözött területeken – ahol már megkezdődött a betakarítás – átlag feletti terméseredmények várhatók, így a vásárlók is bízhatnak abban, hogy a csemegekukorica ára is lejjebb megy.

A magyar csemegekukorica ára a hónap közepétől csökkenni fog a piacokon is / Fotó: Vajda János

Az ország déli részén sajnos nem ennyire fényes a helyzet. Bár a termőterület jelentős részén öntözött körülmények között termesztik a növényt, a légköri aszályt, illetve a tartós hőséget így sem lehet kompenzálni. Így az ország déli vármegyéiben gyengébb termésre számíthatnak a gazdák. A várakozások szerint országos átlagban a tavalyi termésmennyiség valószínűsíthető.

A szezon már megkezdődött, a friss piacra szánt csemegekukorica ára az idény kezdetére jellemzően még magasan van, augusztus közepétől azonban egyre olcsóbbá válnak ezek a termékek is. A friss piacra szánt árut elsősorban kistermelők állítják elő, jellemzően 0,5-1 hektáros területeken. Annak érdekében, hogy minél előbb meg tudjanak jelenni a piacon a csemegekukoricával, néhány helyen fólia alatt is nevelik. Ennek köszönhetően az első szállítmányok már május végén, június elején megjelenhetnek a boltokban. Ezt követi a palántázott kukorica, amivel ma már egyre több gazdaságban foglalkoznak.

A különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően a termelők május végétől október elejéig el tudják látni a hazai piacot friss csemegekukoricával.

Az itthon kapható csemegekukorica szinte kizárólag hazai termesztésből származik, az import aránya elhanyagolható. Az úgynevezett csuhés kukorica mellett ma már

fagyasztva és

tisztított állapotban,

fóliás csomagolásban is

elérhető a zöldség az egyes kereskedőknél. A fogyasztói igény jelentős, nem mindegy azonban, hogy honnan szerezzük be az édes zöldséget, hiszen az ügyeskedők ezen a területen is jelen vannak. Lehetőség szerint közvetlenül a termelőtől, vagy megbízható kereskedőktől, áruházakban vásároljunk.