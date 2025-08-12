Minimálbér 2026: forintra pontosan kiszámolták, mennyi a nettója – lesz nagy meglepetés

Az ez évi kötelező legkisebb munkabért és a garantált bérminimumot a Magyar Közlöny hirdette ki: január 1-től a minimálbér havi bruttó 290 800 forint, a garantált bérminimum havi bruttó 348 800 forint.
A kormány többéves béremelési terve szerint 2026-ban a minimálbér bruttó 328 600 forintra nő, ami a mostani adó- és járulékszabályokkal számolva nettó kb. 218 000 forint. 2027-re a cél 374 600 forint bruttó. Fontos: a 2026-os összeg még csak megállapodás, hivatalos kormányrendelet év végén várható.
A tényleges nettó magasabb lehet különféle kedvezményekkel – például 25 év alattiak szja-mentessége, családi adókedvezmények vagy anyai adómentesség – számolt be a Hóvége. A garantált bérminimum jövő évi összegét szintén később, külön rendeletben jelentik be.
A kormány béremelési programot ismertető hivatalos oldalán szerepel, hogy a minimálbér 2026-ban 13 százalékkal, bruttó 328 600 forintra emelkedik. 2027-re pedig 374 600 forintot céloznak.
Ezt a többéves VKF-megállapodásról szóló kormányzati közlemények is megerősítik. Fontos különbség, hogy 2026-ra még nem jelent meg külön kormányrendelet. Vagyis jelenleg kormányzati megállapodásban rögzített célértékről beszélünk, amelyet a szokásos rendben – év végéhez közeledve – külön rendelet szokott kihirdetni.
A nettó becslésnél 2025-ben hatályos, hivatalos kulcsokat és szabályokat alkalmaztunk „általános” esetre (egyedülálló munkavállaló, nincs adó- és járulékkedvezmény). A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék az szja-törvény szerint, a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulék pedig 18,5 százaléka tbj alapján.
Ezekből kiindulva a minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintértékére a nettó 218 ezer forint adódik. A tényleges kifizetés pár forinttal eltérhet a bérszámfejtési kerekítések miatt, de az irányadó nagyságrend és módszertan ez. Ha a 2026-os adó-, illetve járulékszabályok időközben módosulnának, az természetesen felülírhatja a nettó összeg pontos értékét; a fenti számítás a jelenleg ismert, hatályos keretekre épül.
A nettó eltérhet az „általános” értéktől a speciális szja-mentességek és családi kedvezmények miatt. Ilyen például a 25 év alatti fiatalok szja-mentessége, a többgyermekes anyák kedvezményei, illetve a kormány által 2026-tól bővítendő anyai adómentességi kör (fokozatos kiterjesztés a családi adócsökkentési program részeként). Ezeket mindig a hatályos törvényi szövegek alapján kell érvényesíteni, de a lényeg: sok esetben a „minimálbér 2026” nettója magasabb lesz az általunk számolt, kedvezmény nélküli bázisnál.
A garantált bérminimum idei összege jogszabályban kihirdetett (348 800 forint bruttó), 2026-ra azonban – a kormány hivatalos tájékoztatása szerint – évről évre születik külön döntés; az idei időpontban még nincs Magyar Közlöny-szintű kihirdetés. Amint megjelenik a 2026-os kormányrendelet, abból lehet pontosan dolgozni, és a nettó számítás is a kihirdetett bruttóra, valamint az akkor hatályos adó- és járulékszabályokra épül majd.
A nettót a jelenleg érvényes 15 százalék szja és 18,5 százalék tb-járulék alapján számoltuk ki, így „általános” esetben körülbelül 218 ezer forint adódik. A tényleges kézhez kapott összeg ettől pozitív irányban eltérhet szja-mentességek és családi kedvezmények alkalmazásával, illetve csekély mértékben a bérszámfejtési kerekítések következtében. A végleges, jogszabályban kihirdetett 2026-os számokra a szokásos módon – Magyar Közlöny – év vége felé kell figyelni.
