„Mi, az unió vezetői” – fogalmazott 26 tagország vezetője a Trump–Putyin-találkozó margójára kiadott állásfoglalásban: Orbán Viktor azonnal reagált

Az állásfoglalást úgy kezdik: Mi, az Európai Unió vezetői. Magyarország azonban egyedüliként nem csatlakozott ehhez a nyilatkozathoz. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának időpontja közeleg, így az EU vezetői megvitatták saját alapvetéseiket.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen (balra) és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI

Az Európai Unió Tanácsa ma közzétette, hogy az Európai Unió vezetői egységesen üdvözlik Donald Trump elnök erőfeszítéseit, amelyek célja Oroszország Ukrajna elleni háborújának befejezése, valamint Ukrajna számára igazságos és tartós béke és biztonság elérése. Az igazságos és tartós béke stabilitást és biztonságot hoz, így tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, ideértve a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás elveit, valamint azt, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni — fogalmaznak.

Trump és Putyin találkozója

Kiemelték, hogy az ukrán népnek jogában áll szabadon dönteni a saját jövőjéről, a békét pedig nem lehet a jelenléte és véleménye nélkül meghatározni. Érdemi tárgyalásokra csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kerülhet sor. Oroszország Ukrajna elleni agressziója szélesebb körű következményekkel jár az európai és a nemzetközi biztonságra nézve, ezért a diplomáciának védenie kell Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit.

Az EU felé vezető út

Az Európai Unió az Egyesült Államokkal és más hasonló gondolkodású partnerekkel együttműködve továbbra is politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatást nyújt Ukrajnának, amely jelenleg önvédelemhez való jogát gyakorolja a frontvonalakon.

Az EU továbbra is fenntartja az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseket és biztosítja Ukrajnát arról, hogy szerves részét képezi minden jövőbeli biztonsági garanciának. Az Európai Unió és tagállamai úgy nyilatkoztak:

készek továbbra is hozzájárulnak a biztonság megteremtéséhez, saját hatásköreik és képességeik alapján és továbbra is támogatják Ukrajnát az EU tagság felé vezető úton.

Orbán Viktor reagált

A magyar miniszterelnök Facebook-posztban reagált az orosz–amerikai csúcstalálkozóra készült nyilatkozatról. Három pontba szedte, hogy mi volt az oka Magyarország kimaradásának a nyilatkozatból: