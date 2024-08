Lépett az MVM, eltűnnek a sokkoló gázszámlák Magyarországon – mutatjuk a részleteket

„A 2022. augusztus 1-jei kormányhatározat, amely a lakossági áram- és gázfelhasználásban bevezette az átlagfogyasztás fogalmát, nem rendelkezett arról, hogy az év során nem azonos ütemben felhasznált éves gázmennyiséget az elszámoláskor hogyan kell elosztani” – mondta a Világgazdaságnak Balogh József energiapiaci szakértő. A gázszámla meghatározásához az MVM ekkortól egy úgynevezett jelleggörbét alkalmazott, amely a korábbi időszak felhasználási adatain alapulva becsülte meg az adott háztartás felhasználását, amely azonban a valóságban nyilván elért a becsülttől.

Hatalmás gázszámlát generált a túlfogyasztás / Fotó: Shutterstock

Egy-egy háztartás számlájának a nagysága ezektől az eltérésektől, végső soron az időjárás alakulását függött. Emiatt sok lakossági ügyfél korábban nem tapasztalt nagyságú gázszámlát kapott kézhez.

Mivel az átlagfogyasztás bevezetésének időpontja miatt a gázév ebben a rendszerben augusztus 1-jén kezdődött, az MVM-nek is meg kellett várnia a változtatással ezt a dátumot. Most viszont – mint Balogh József kiemelte, erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség nélkül – olyan elszámolást vezetett be, amelynek köszönhetően a diktálós ügyfelek által fizetendő díjak várhatóan nem fognak már ugrálni hatalmas szélsőségek között.

Nem rángatja már az időjárás a gázszámlát

Ezt az állami társaság egy jelentős egyszerűsítéssel érné el (erről a Világgazdaság a napokban beszámolt). Automatikusan módosítja és minden napra rögzíti a rezsicsökkentett árú kedvezményes földgázmennyiséget a diktáláson alapuló és hőmérsékletfüggő havi számlázás, illetve az éves leolvasást követő elszámolások esetében. Így a tényhőmérséklettől független, előre rögzített értékek alapján osztja ki a kedvezményes mennyiséget az év minden napjára.

Egységes lesz a kedvezménykiosztás függetlenül attól, hogy az ügyfél

csak fűtésre

vagy fűtésre és főzésre,

illetve vízmelegítésre is

használja a földgázt. A kiosztás így alkalmazkodik a fűtési szezonhoz és a felhasználás ritmusához, hiszen a kedvezményes, rezsicsökkentett gázmennyiség télen magasabb, nyáron alacsonyabb. Az adott számlában elszámolt időszakon belül meg kell nézni, hogy melyik hónapból hány nap szerepel az elszámolásban, így lehet megállapítani a napi kedvezményes mennyiségek összegét.

Ha az ügyfél az adott elszámolási időszak előtt nem használta fel a biztosított rezsicsökkentett árú gázmennyiséget, azt a megtakarítást az MVM az első lehetséges alkalommal felhasználja az adott időszak magasabb fogyasztásának részben vagy egészében a kedvezményes áron való elszámolására.

A 2024. augusztus 1-je előtti fogyasztásnál, amely még az előző kedvezményes évben volt, a korábban érvényes, az MVM a tényleges napi hőmérsékleten alapuló jelleggörbe alapján osztja el a kedvezményt.