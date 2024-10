Megérkezett a válasz: az állam nem drágítja az üzemanyagot a törvénymódosítással

Az Energiaügyi Minisztérium a tervezett intézkedéseket a társadalmi véleményezésen felül is több körben egyeztette az iparággal. Az üzemanyag-kereskedőket a benzinárak alacsonyan tartása miatt eddig is megkülönböztetett figyelemmel kezeltük, több kedvezményben részesültek, ettől a gyakorlattól most sem tértünk el. Ezen kívül az EKR kötelezettség alapját jövőre a 2023-ban értékesített energiamennyiség adja. A hazánkban forgalmazott üzemanyag mennyisége tavaly 12 százalékkal csökkent, ami önmagában mintegy harmadával mérsékli a kötelezettség mértékének tényleges növekedését.

A szakmai szervezet szerint a jövő évtől hatályos törvény hatása visszamenőleges, emiatt a kereskedőknek nagyobb adót kell fizetniük, mint amennyit tartalékoltak az üzemanyag 2023-as árában. Erről mit gondol?

Súlyos félreértés, hogy a kormány visszamenőleges adóemelést hajtana végre az EKR célszám emelésével, hiszen a kötelezettség mértéke változik, nem a kötelezettség alapjául szolgáló értékesített energiamennyiség. Így eleve nem beszélhetünk visszamenőlegességről. Aki ezeket a híreket terjeszti, nincs tisztában az EKR működésével.

Az arányok érzékeltetése végett jelzem, hogy az üzemanyag-szektorra eső kötelezettség több mint 70 százaléka az öt legnagyobb forgalmazót terheli. A további több mint hétszáz érintett a fennmaradó szűk harmadon osztozik.

Kimutatható az EKR rendszer eredményessége az energiahatékonyság tényleges javulásában?

A Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal közel 6800, EKR-ben megvalósult intézkedést tart nyilván. A brüsszeli nyomásra megemelt vállalás miatt azonban az eddigi teljesítményt jelentősen felül kell múlnunk ahhoz, hogy célt érjünk. Az EKR-tőzsde beindítása érezhetően élénkítette a piacot, ezzel együtt is növelnünk kell az ambíciókat, ehhez újabb intézkedések kellenek.

A hatékonyabb energiafelhasználás mindenkinek hasznára lesz, a külső kitettségek enyhítésével erősíti az energiaszuverenitást, hozzájárul a környezetterhelés mérsékléséhez, és ami a legfontosabb: piaci pénzügyi források mobilizálásával tovább csökkentheti a magyar családok, közintézmények energiaszámláit.