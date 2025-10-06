Most jelentették be: olcsóbb lesz az üzemanyag Magyarországon, már keddtől élnek az új árak

A Brent olaj hordónkénti árcsökkenésének köszönhetően (már 65 dollár a jegyzésár) a hazai üzemanyagárak is tovább mérséklődnek keddtől – számolt be a Holtankoljak.

Most jelentették be: olcsóbb lesz az üzemanyag Magyarországon / Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forinttal lesz kevesebb a nagykereskedelmi ár. Hétfőn az alábbi átlagárakon lehet tankolni, miután a hét végén is csökkenő üzemanyagárakat lehetett tapasztalni:

95-ös benzin: 584 forint/liter

gázolaj: 589 forint/liter

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a magyar autósok számára kedvezően alakultak az üzemanyagárak szeptemberben. A hazai töltőállomásokon ugyanis a szomszédos országok átlagánál olcsóbban lehetett tankolni.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint mind a benzin, mind a gázolaj esetében a magyar árak alacsonyabbak voltak a régiós középértéknél, ezzel pedig ismét teljesült a kormányzat üzemanyagárakra vonatkozó elvárása.

A nemzetgazdasági minisztérium az adatokra reagálva megerősítette, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárak biztosítása mellett.

A tárca hangsúlyozta, hogy a magyar emberek és vállalkozások érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytatnak az üzemanyagpiaci szereplőkkel az árstabilitás megőrzése és a terhek mérséklése érdekében.

A Nemzetközi Energiaügynökség kiadott egy jelentést, amely szerint még ebben az évtizedben tetőzik a kőolaj iránti kereslet. Ezzel szemben a kínálat tovább bővülhet, vagyis nem kell attól tartani, hogy hiány lenne a fekete aranyból.