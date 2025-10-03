Deviza
Meglepő, ami most kiderült a magyar üzemanyagárakról: ennyire számít drágának a régióban – összehasonlítás

Bár az üzemanyagárak különbsége elsőre nem tűnik jelentősnek, a hazai vállalkozások és családok számára hosszabb távon érezhető megtakarítást jelenthet.
Schweickhardt Gyula
2025.10.03, 10:20
Frissítve: 2025.10.03, 10:28

A magyar autósok számára kedvezően alakultak az üzemanyagárak szeptemberben, a hazai töltőállomásokon ugyanis a szomszédos országok átlagánál olcsóbban lehetett tankolni. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint mind a benzin, mind a gázolaj esetében a magyar árak alacsonyabbak voltak a régiós középértéknél, ezzel pedig ismét teljesült a kormányzat az üzemanyagárakra vonatkozó elvárása.

Magyarországon a legkedvezőbbek az üzemanyagárak régiós szinten. Fotó: Takács József
Magyarországon a legkedvezőbbek az üzemanyagárak régiós szinten / Fotó: Takács József

A KSH által közölt adatok pontosan rávilágítanak a különbségre.

  1. A 95-ös benzin havi átlagára Magyarországon 585 forintot tett ki, ami literenként két forinttal bizonyult kedvezőbbnek, mint a szomszédos országok 587 forintos átlaga.
  2. A gázolaj esetében az olló még valamivel nagyobbra is nyílt: míg itthon egy liter dízel átlagosan 588 forintba került, addig a régiós átlagár 591 forint volt.

Bár az üzemanyagárak különbsége elsőre nem tűnik jelentősnek, a hazai vállalkozások és családok számára hosszabb távon érezhető megtakarítást jelenthet.

Magyar üzemanyagárak: meglepő, ami most kiderült

A Nemzetgazdasági Minisztérium az adatokra reagálva megerősítette, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárak biztosítása mellett.

A tárca hangsúlyozta, hogy a magyar emberek és vállalkozások érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytatnak az üzemanyagpiaci szereplőkkel az árstabilitás megőrzése és a terhek mérséklése érdekében.

A minisztérium közleményében kiemelte, változatlan célkitűzésük, hogy a magyar lakosság tartósan a szomszédos országok árainál kedvezőbben juthasson üzemanyaghoz. Ennek érdekében a nemzetközi folyamatokat és a világpiaci árak alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik, és szükség esetén készek gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelmében.

