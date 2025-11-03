Üzemanyag Magyarországon: nem várt fordulat jön a hazai árakban

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a Mol által figyelt fő áralakító tényezők, a Brent olajfajta hordónkénti árának alakulása és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama egyaránt az üzemanyag-drágulás irányába mutatott.

Üzemanyagár: a múlt héten többször is bejelentettek drágulást a hazai kutakon / Fotó: Takács József

Már pénteken is inkább az áremelés irányába mutattak a piaci folyamatok, de miután a kormányfő figyelmeztette az olajcéget, hogy a százhalombattai finomítóban keletkezett tűzkár helyreállítási költségeit nem háríthatja át a fogyasztókra, végül az üzemanyagár csökkentéséről döntöttek.

A Holtankoljak hétfői posztja szerint azonban a héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad. A hétvégi árcsökkenés után a november harmadikai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a hazai benzinkutakon:

95-ös benzin: 578 forint/liter

gázolaj: 586 forint/liter.

A múlt héten

hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek drágulás a nagykereskedők,

ennek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg.

Orbán Viktor csütörtökön azt mondta, hogy a benzinárak máris megugrottak (részben az orosz olajat ért amerikai szankciók miatt, de talán a százhalombattai tűzeset következményeképp is). Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők. Szombattól tehát a benzin bruttó 3, a dízel bruttó 4 forinttal került kevesebbe.