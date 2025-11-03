Deviza
Üzemanyag Magyarországon: nem várt fordulat jön a hazai árakban

A múlt héten többször is bejelentettek drágulást a hazai kutakon. Kiderült, hogyan alakulnak az üzemanyagárak.
VG
2025.11.03, 14:19
Frissítve: 2025.11.03, 15:04

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a Mol által figyelt fő áralakító tényezők, a Brent olajfajta hordónkénti árának alakulása és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama egyaránt az üzemanyag-drágulás irányába mutatott.

Benzinkút 2
Üzemanyagár: a múlt héten többször is bejelentettek drágulást a hazai kutakon / Fotó: Takács József

Már pénteken is inkább az áremelés irányába mutattak a piaci folyamatok, de miután a kormányfő figyelmeztette az olajcéget, hogy a százhalombattai finomítóban keletkezett tűzkár helyreállítási költségeit nem háríthatja át a fogyasztókra, végül az üzemanyagár csökkentéséről döntöttek. 

A Holtankoljak hétfői posztja szerint azonban a héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad. A hétvégi árcsökkenés után a november harmadikai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a hazai benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 578 forint/liter
  • gázolaj: 586 forint/liter.

A múlt héten

hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek drágulás a nagykereskedők,

ennek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg. 

Orbán Viktor csütörtökön azt mondta, hogy a benzinárak máris megugrottak (részben az orosz olajat ért amerikai szankciók miatt, de talán a százhalombattai tűzeset következményeképp is). Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők. Szombattól tehát a benzin bruttó 3, a dízel bruttó 4 forinttal került kevesebbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
