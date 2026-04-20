Rendkívül fontos kőolajvezeték épülhet a Hormuzi-szoros alternatívájaként

A Hormuzi-szorosbeli háborús állapotok miatt az energiaellátásban kialakult globális feszültség enyhítéséhez egy új kőolajvezeték építését szorgalmazza Irak és Törökország között a Nemzetközi Energiaügynökség.
2026.04.20, 19:28

Mivel a Hormuzi-szorosban a helyzet továbbra is ingatag, és szűk keresztmetszetet jelent a globális energiapiacok számára, Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója egy új olajvezeték megépítését szorgalmazza, amely az Irak déli részén található bászrai olajmezőket kötné össze a törökországi Ceyhanban működő terminállal – írta meg az Origo.

Új olajvezeték épülhet Irak és Törökország között / Fotó: Kallus György / Világgazdaság (illusztráció)

Stratégiai szükségszerűség egy új olajvezeték építése

A javaslat a mind megbízhatatlanabb vízi út végleges megkerülését célozza, stratégiai szükségszerűség az energiabiztonság érdekében – írja a török Hürriyet nyomán a Yahoo! Finance.

Irak olajexportjának körülbelül 90 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztüli tranzittól függ, ennélfogva a Bászra–Ceyhan csővezeték már nem egyszerű infrastrukturális projekt, hanem stratégiai szükségszerűség mind Irak, mind Törökország számára, és létfontosságú ellátásbiztonsági eszköz az európai piacok esetében.

A javaslat egy olyan időszakban érkezik, amikor a hagyományos közel-keleti tranzitfolyosók nem tudják ellátni feladatukat. Az Egyesült Államok által támogatott India–Közel-Kelet–Európa gazdasági folyosó tényleges leállását és a Vörös-tengeren tapasztalható tartós instabilitást követően Törökország egyre életképesebb alternatívaként jelenítette meg magát a Perzsa-öblöt az európai piacokkal összekötő kereskedelmi útvonalak számára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
