Váratlan beismerést tettek a kínaiak: hiba történt Magyarország legnagyobb akkugyáránál, teljes felelősséget vállalnak – megvan a bűnös

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CATL
CATL Debrecen
Debrecen

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Alvállalkozói mulasztás miatt zöld nyomjelző folyadék került Debrecenben a szennyvízcsatornába május elején a CATL gyártelepéről. A vállalat elismerte a szabálytalanságot, és kötelezettséget vállalt a határozatban előírt feltételek teljesítésére.
VG
2026.06.05, 19:23
Frissítve: 2026.06.05, 19:51

A CATL Debrecen megértette, hogy szerződött partnerei május 5-én szabálytalanul juttatták a nyomáspróbához használt zöld színű folyadékot a szennyvízcsatornába. A vállalat vállalja a felelősséget a kormányhivatal vizsgálatának eredménye kapcsán, és gondoskodik arról, hogy teljes mértékben eleget tegyen a hatósági határozatban előírt kötelezettségének – közölte a vállalat.

Battery manufacturer CATL in Thuringia Felelősséget vállal a CATL Debrecen a szennyvízcsatornába engedett nyomjelző folyadék ügyében
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

2026. május 5-én a CATL Debrecen alvállalkozói szivárgáspróbát végeztek egy tárolótartályon a vállalat debreceni telephelyén. A munkafolyamathoz zöld színű nyomjelző folyadékkal festették meg a vizet, ami egy dugulás miatt az utcán a felszínre tört. A teszthez használt színezőanyag nem mérgező, sem az emberi egészségre, sem a környezetre nem jelent kockázatot.

A CATL Debrecen szakemberei még aznap értesítették a hatóságokat, valamint a katasztrófavédelmet a körülmények kivizsgálása érdekében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszínen vett mintákon elvégzett gyorstesztjének eredményei, majd később a kormányhivatal laboratóriumi vizsgálatai is megerősítették, hogy a zöld folyadék nem mérgező.

A CATL Debrecen közölte: megértette, hogy szerződött partnerei szabálytalanul jártak el, amikor a zöld színű folyadékot a csatornába engedték, amiért teljes felelősséget vállal, és tiszteletben tartja a hatóság szakmai állásfoglalását. A vállalat hangsúlyozza: gondoskodik arról, hogy teljes mértékben eleget tegyen a hatósági határozatban előírt kötelezettségének, és a jövőben fokozott figyelmet fordít szerződött partnerei tevékenységére annak érdekében, hogy minden vonatkozó környezetvédelmi és jogszabályi előírásnak maradéktalanul megfeleljen.

A hatóságok vizsgálata még nem zárult le teljesen. A kormányhivatal jelezte, hogy az eddigi mérések nem mutattak ki egészségkárosító szennyezést, de a szükséges ellenőrzéseket megismételték, és az eredményekről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

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