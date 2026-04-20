Jó hír az autósoknak: tovább csökkennek az üzemanyagárak

Újabb árcsökkenés jön az üzemanyagoknál: kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is mérséklődik. A különbség a piaci és a védett árak között tovább szűkülhet, ami az autósok számára is kedvező fordulatot hozhat.
VG
2026.04.20, 14:02
Frissítve: 2026.04.20, 15:15

Kedden ismét csökkennek a hazai üzemanyagárak: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, míg a gázolajé bruttó 14 forinttal mérséklődik – írta a Holtankoljak.

üzemanyagár üzemanyag, tankolásolaj ár emelkedés drágulásenergiabiztonság
Jó hír az autósoknak: tovább csökkennek az üzemanyagárak / Fotó: Mónus Márton / Reuters

A változás a kiskereskedelmi árakban is megjelenhet, így tovább csökkenhet a különbség a piaci és a hatóságilag meghatározott védett árak között.

A jelenlegi, 2026. április 20-i adatok alapján a hazai kutakon a literenkénti átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 672 forint,
  • gázolaj: 728 forint.

Ezzel szemben a védett árak Magyarországon:

  • 95-ös benzin: 595 forint,
  • gázolaj: 615 forint.

A különbség tehát jelenleg jelentős: 

a benzin esetében 77 forint, míg a gázolajnál 113 forint literenként. 

A most bejelentett árcsökkentés ezt a különbséget tovább mérsékelheti, különösen a dízel esetében, ahol nagyobb mértékű a nagykereskedelmi árváltozás. A következő napokban kiderül, hogy a kutak milyen mértékben érvényesítik az árcsökkenést.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kormány döntött a védett üzemanyagár meghosszabbításáról, a vonatkozó rendeletet a miniszterelnök már alá is írta. 

Gulyás Gergely hangsúlyozta: minden fél érdeke, hogy a kedvezményes ár fennmaradjon, a kormány pedig biztosítja a rendezett átadás-átvétel feltételeit is.

A hosszabb távú fenntartáshoz ugyanakkor az új Országgyűlés döntése is szükséges lesz, ezért a kormány benyújtja a vonatkozó jogszabályt, amelyről az új parlament gyorsan határozhat.

Közben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról számolt be, hogy egyeztetett a Mol vezetésével, ahol megerősítették: a hazai üzemanyag-ellátás a nemzetközi piaci feszültségek ellenére is biztosítva van. A politikus szerint megállapodás született arról is, hogy a védett ár az új kormány megalakulása után is fennmaradhat, bár ennek pontos részletei egyelőre nem ismertek, és a Mol sem közölt hivatalos álláspontot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
