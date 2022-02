Regina Hall, Amy Schumer és Wanda Sykes lesz a 94. Oscar-díj-átadó házigazdája

– jelentette be kedden az amerikai filmakadémia. Az Oscar-díjakat odaítélő szervezet közleménye szerint mindhárom színésznő először lép fel ebben a szerepben.

„Felkértünk hármat a legdinamikusabb és legviccesebb nők közül, akik a humor nagyon különböző stílusait képviselik. Tudom, hogy Regina, Amy és Wanda jó kedve át fog ragadni a közönségünkre is. Sok a meglepetésünk! Váratlan dolgok várhatók” – idézte a közlemény a gála producerét, Will Packert.

Az 51 éves Regina Hall számos sorozatszerep mellett olyan filmekben játszott, mint A gyűlölet, amit adtál vagy a Csajtúra, a színészek közül pedig az első afroamerikaiként nyerte el a New York-i Filmkritikusok Körének díját.

A 40 éves Amy Schumer Emmy- és Peabody-díjas humorista, színész, forgatókönyvíró, producer és rendező. Olyan filmek főszerepét játszotta, mint a Kész katasztrófa vagy a Túl szexi lány. Az 57 éves Wanda Sykes Emmy-díjas forgatókönyvíró, színész, humorista, a NászszezOn és a Jexi – Túl okos telefon című filmek sztárja.

Az idei Oscar-gálán egy új kategória is bemutatkozik: a rajongók hétfő óta a Twitteren szavazhatnak kedvenc 2021-es fimjükre úgy, hogy egy bejegyzésben megírják a címét, utána pedig az OscarsFanFavorite és a Sweepstakes kifejezéseket.

Bármely tavalyi filmre szavazhatnak, még akár olyanra is, amely egyetlen jelölést sem kapott

– jelentette be a filmakadémia. Egy nap alatt akár hússzor is lehet szavazni, és a testület honlapja is várja a voksokat március 3-áig.

Három Twitter-voksolót kiválasztanak, és jövőre meghívják őket Los Angelesbe, hogy a 2023-as Oscar-gálán átadják a díjak egyikét. Az idei, 94. Oscar-díj-átadó gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban, és az ABC sugározza élőben.