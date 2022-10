Ma hajnalban, 80. életévében elhunyt Szakcsi Lakatos Béla, a nemzet művésze, Kossuth-díjas zongoraművész, zeneszerző, a magyar jazz ikonikus alakja. Személye összefonódott a hazai jazz fejlődésével és kiteljesedésével, távozása pótolhatatlan veszteség. Őszinte részvétünk a családnak! – posztolta ki a Magyar Jazz Szövetség vasárnap a Facebookra.

Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

Szakcsi Lakatos Béla 1943. július 8-án született Budapesten – írja a hírt először átvevő Index. Édesapja hatására kilencévesen kezdett zongorázni. Klasszikus zenét tanult, de figyelme a dzsessz felé fordult. Miközben a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, fesztiválokon olyan neves magyar zenészekkel játszott együtt, mint Tomsits Rudolf, Kőszegi Imre, Pecek Lakatos Géza.

A hatvanas évek közepén már saját zenekaraival is bemutatkozott. LDL nevű triójával a Magyar Rádió versenyén megosztott első díjat kapott, majd 1970-ben a Montreux-i Jazz Fesztiválon Pege Aladár kvartettjével második díjat nyertek. Ez indította el nemzetközi karrierjét,a melynek csúcsát a Special EFX-szel készített lemezek, illetve a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a GRP kiadónál megjelent négy szólóalbum jelenti. Zenészpartnerei közt találhatjuk többek közt Bob Mintzert, John Patituccit, Jack DeJohnette-et, Dave Wecklt és Frank Zappát.

Előbb 1972-től a Rákfogó együttes, majd 1980-tól a Saturnus együttes tagjaként Szakcsinak fontos szerepe volt a fúziós zene hazai terjedésében, érdeklődése kiterjedt a komolyzene és a dzsessz ötvözése felé is. A hetvenes évek kezdetétől tizenkét éven át tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz-zongora szakán.

A cigány folklór gyűjtésével és színpadi művekké formálásával is foglalkozott, Piros karaván címmel 1975-ben mutatták be első cigány musicaljét, amelyet az Egyszer egy cigánylány, majd a Cigánykerék követett. 1988-ban a Szegedi Szabadtéri Játékokon mutatta be a Rock Színház A bestia című művét.

Na dara! (Ne félj!) című albuma, amely 2004-ben jelent meg, a cigány jazz műfajteremtő darabjának tekinthető. Életműve elismeréseként 2005-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Prima-díj elismerésben is részesült 2006-ban .

Az utóbbi időben behatóan foglalkozott Kurtág György és Ligeti György műveivel. Szakcsi Lakatos Béla elhivatottan kutatta a lehetőséget, hogy az eddig elkülönülő zenei műfajokból közös nyelvet teremtsen.

Kerényi Miklós Gáborral és Müller Péter Sziámival (dalszöveg) közösen írt, Szentivánéji álom című új musicaljét 2008-ban mutatták be. A Shakespeare drámáján alapuló darab a világzene szinte minden műfaját felvonultatja, ezért Szakcsi új közös zenei nyelv megteremtését célzó törekvésének megfelelően a worldmusical műfaji meghatározást kapta.

Két hete mutatták be a Szakcsi Lakatos Béla élete fő művének számító A Tudás Fája című misztériumjátékot. „Pusztulás vagy élet?” – ezt a kérdést veti fel a Szakcsi Lakatos Béla–Bolyki György-szerzőpáros által írt, 116 perces darab, amelynek lemezét a Budapest Music Centerben mutatták be. Az öt év alatt elkészült monumentális művet Szakcsi Lakatos Béla élete fő művének tartotta, így ajánlotta a közönség figyelmébe – írja az Index.