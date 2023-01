Kivették a csöveket Damar Halmin szájából, és már önállóan lélegzik a profi amerikaifocista, aki még kedd hajnalban szenvedett súlyos szívleállást egy ütközés után. A Buffalo Bills NFL-csapat védőjátékosát a pályán kellett újraéleszteni, hosszú percekig küzdöttek az életéért, mire sikerült stabilizálni az állapotát és kórházba vinni.

Fotó: Don Juan Moore / Getty Images

A BBC híre szerint Hamlin azóta már beszélni is tudott családtagjaival, illetve csapattársaival Facetime-on keresztül.

Orvosai szerint Hamlin elképesztő javuláson ment át, és minden korábbi várakozást felülmúlt.

Hamlin először csütörtök este tért magához, akkor még lélegeztették, és írásban rögtön arról érdeklődött, ki nyerte a mérkőzést. Orvosai pedig azt mondták neki, hogy ő nyert, az élet játékában.

A Bills Bengals elleni mérkőzését a sokkoló incidens után félbeszakították, és a jelenlegi állás szerint nem is fejezik már be. Az NFL rájátszásának sorrendjéről is döntő mérkőzés elmaradása így alaposan átírja a menetrendet, ennek megtárgyalása még tart.