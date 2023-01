Elhunyt Lisa Loring, aki leginkább arról volt ismert, hogy a 60-as évek közepén keltette életre Wednesday Addamst az Addams Family című sorozatban. A színésznő 64 éves volt – számolt be a Deadline.com.

Fotó: Bobby Bank / Getty Images

Loring közeli barátja, Laure Jacobson egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg a halálhírt, miután a színésznőt „egy masszív agyvérzés” következtében lekapcsolták a gépekről.

Nagy szomorúsággal jelentem barátunk, Lisa Loring halálát. Négy nappal ezelőtt súlyos agyvérzést kapott, amit a dohányzás és a magas vérnyomás okozott. Már három napja lélegeztetőgépen volt. Tegnap a családja meghozta a nehéz döntést, hogy levesszük róla, és tegnap este elhunyt

– írta Jacobson a közösségi oldalára hétfőn.

A posztot így folytatta: „A popkultúra szövevényébe és a szívünkbe örökre beágyazódott, mint Wednesday Addams. Gyönyörű, kedves, szerető anya, Lisa öröksége hatalmas a szórakoztatóipar világában.”

Az első Adams Family-sorozat 64 epizódot élt meg 1964 és 1966 között. Az Addams Family után Loring, aki Lisa Ann DeCinces néven született, számos műsorban szerepelt, mint a The Phyllis Diller Show, a The Girl from Uncle, a Fantasy Island, a Barnaby Jones és az As. a World Turns, ahol visszatérő szerepe volt Cricket Montgomeryként.

Wednesday Addams karaktere ismét újjáéledt, miután Jenna Ortega az Addams Family alapján készült Wednesday-sorozatban formázta meg. A Netflix új sorozata rekordidő alatt lett a második legnézettebb a Stranger Things című sorozat után. A november 23-án bemutatott Wednesday című spin-off széria 28 nap alatt 1,19 milliárd órányi megtekintést termelt, a streamingszolgáltató Netflix szerint 176 millió háztartásban került képernyőre. Összehasonlításul: a csúcstartó Stranger Things 1,35 órányi lejátszásnál jár.

A Wednesday, mint annyi más, nem eredeti ötlet. Az Addams Family eredetileg egy képregény, 1938-ban alkotta meg Charles Addams, aki a galád családot a fogyasztói társadalom kritikájának szánta. Egyik ismert feldolgozása az 1960-as évek közepén vetített, fekete-fehér sitcom, a kilencvenes évek legelején forgatott Addams Family film ehhez nyúl vissza, a sorozat pedig az 1992-ben bemutatott filmhez, amelynek nyomán az Addams család nagyobbik gyereke önálló sorozatban „terrorizálja a nézőket”.