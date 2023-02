Bevezető akcióval startolt el Magyarországon a SkyShowtime nevű új streamingszolgáltató. A hollywoodi filmek mellett régiós sorozatokkal – köztük az HBO-tól megvásárolt nagy sikerű magyar szériával, A besúgóval – induló szolgáltató most akciót is meghirdetett: az 1999 forintos havidíj helyett életünk végéig szóló féláras ajánlatot kínál most a cég.

Ehhez nem kell mást tenni, csak magán a www.skyshowtime.com felületén regisztrálni, és rögtön 999 forintra módosul a havidíj. Érdekesség, de a portál még az ajánlat végét is megbecsüli, 2101-re tippeli az akciós ajánlat kifutását.

A SkyShowtime kínálatában egyébként több filmújdonság is megtalálható, például a tavalyi év egyik legnagyobb sikerfilmjét, a Top Gun: Mavericket is itt lehet először megnézni streamingfelületen Magyarországon.