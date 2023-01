Tovább bővül a magyarországi streamingkínálat, mivel idén a kifejezetten az európai piacra szánt streaming gyűjtőoldal, a SkyShowtime is megérkezik a magyar piacra. A csatorna már 2022-ben elindult több európai országban, ám már nekünk sem kell sokáig várnunk az indulásra.

Fotó: Sem van der Wal

A SkyShowtime egy reklámfilmje szerint a szolgáltatás február 14-én indul hazánkban és havonta 1990 forintunkba fog kerülni.

A platformon többek között a Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios és Peacock alkotásait is láthatjuk majd, olyan filmekről és sorozatokról van szó, mint a Top Gun: Maverick, a Jurassic World: Világuralom, a Minyonok: Gru színre lép, Az Északi, az Énekelj! 2., a Sonic a sündisznó 2., Az elveszett város, a Downton Abbey: Egy új korszak, a Nem, a Belfast, a Rohammentő, a Star Trek: Strange New Worlds, a Let the Right One In új sorozatváltozata, a The Rising, a Yellowjackets vagy a Dexter: New Blood.

A most induló csatornán láthatjuk az HBO Max-ról eltávolított magyar sorozatot, A besúgót is, de a szolgáltató tulajdonosai, a Comcast és a Paramount Global akár újabb magyar tartalmak gyártását is támogathatja – írja az IGN.

Egy előfizetéssel egyszerre három eszközön tudjuk nézni a filmeket és a sorozatokat Full HD-ban és öt felhasználót hozhatunk létre.