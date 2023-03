Hetvenegy éves korában elhunyt Bobby Caldwell, aki olyan R&B-slágerek énekese és dalszerzője volt, mint az Open Your Eyes és a What You Won’t Do for Love.

A zenész felesége, Mary Caldwell nyilatkozata szerint az énekes hosszan tartó betegségben hunyt el.

Bobby itthon halt meg. Szorosan a karomban tartottam, amikor elhagyott minket. Örökre összetört a szívem. Köszönöm mindannyiótoknak a sok imát az elmúlt években

– írta a Twitter-oldalán.

A The Guardian cikke szerint Caldwell 1951-ben született Manhattanben, Miamiban nőtt fel, ahol megismerkedett a város latin, haiti, reggae és R&B zenéjével. Az 1970-es évek elején Little Richard ritmusgitárosaként élte át a nagy áttörést, majd 1978-ban szerződött az elsősorban fekete előadókról ismert kiadóval, a TK Recordsszal. Szólókarrierjén kívül Caldwell más előadóknak írt zenét, köztük Amy Grant és Peter Cetera (The Next Time I Fall) számára.

„A legtöbb csodálatos ember, akiket megismertem a rádiózásban, mind ugyanazt vallja” – mondta Caldwell a zenéről az NPR-nek adott 2005-ös interjújában. „Ez olyan, mint egy univerzális nyelv, és nem szabadna elé akadályokat állítani.”

Címlapkép: Shutterstock