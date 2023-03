Wayne Shorter az elmúlt fél évszázad egyik legbefolyásosabb jazz-zenésze, március 2-án halt meg egy Los Angeles-i kórházban, 89 éves volt. A zenész halálát megerősítették, de az okát eddig nem közölték.

Shorter pályafutása felölelte és jelentős mértékben hozzájárult a 20. század jazztörténetének formálásához. Tagja és vezetője volt az Art Blakey’s Jazz Messengersnek, amely az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején a hard-bop korszak meghatározó zenekara volt. Később csatlakozott Miles Davis kvintettjének, amelynek Herbie Hancock zongorista, Ron Carter basszusgitáros és Tony Williams dobos is a tagja volt. A zenekar 1960-as évek végétől született úttörő számaiban is szerepet vállalt, ezek a felvételek teremtették meg a jazz-rock fúzióját. Davis szerint Shorter volt a kreatív géniusz az együttesben, aki

megértette, hogy a zenei szabadság azt jelenti: ismerni kell a szabályokat, hogy a kedvünkre alakíthassuk őket.

Shorternek saját zenekara is volt, és olyan albumokat készített, mint a Juju, a Speak No Evil és az Adam’s Apple. Az utóbbin szerepelt a Footprints című legendás dal, amely később a jazz egyik alapműve lett. A The Washington Post nekrológja szerint Shorter a hetvenes éveit taposva is befolyásos zenekarvezető volt, amikor Danilo Perez zongoristával, John Patitucci basszusgitárossal és Brian Blade dobossal zenekart alapított, és az együttműködésükből négy album is született.

Shorter első házassága Teruko Nakagamival, válással végződött, és több családi tragédia sújtotta. 1985-ben meghalt második feleségétől, Ana Maria Patriciótól született lánya, majd 1996-ban az asszony is életét vesztette, amikor egy utasszállító repülőgép röviddel New York-i felszállása után felrobbant. Rómába repültek volna, hogy találkozzanak a zenésszel.