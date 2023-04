Hongkongban mutatták be a Sotheby’s aukciósház legújabb nagy dobását, az Estrela de Fura drágakövet, amelyet júniusban bocsátanak majd licitre New Yorkban. Az 55,22 karátos drágakő a világ legnagyobb rubinja, így várhatóan az ára is igen borsos lesz. A becslések szerint nagyjából 30 millió dollárnál üthetik le a licitet az árverésen.

Fotó: Understanding Jewellery Facebook

A Sotheby’s szakértője, Uni Kim szerint ezzel egyben a világ legdrágább rubinja nevet is kiérdemli majd a drágakő, amely Mozambikból származik, Montepuz régióban bukkantak rá még 2022 júliusában. Megtalálása óta lázban tartja a gyűjtőket, hiszen mind a tisztasága, mind pedig a mérete rendkívüli. Nyersen egyébként mintegy 101 karátos volt a drágakő.

Igazi gyémántkülönlegességre licitálhatunk, de nem lesz olcsó A Sotheby’s aukciósházban egy nagyon ritka rózsaszín gyémánt kerül kalapács alá.

Az eddigi rekordot egy burmai rubin tartja, a Napfelkelte elnevezésű drágakő 2015-ben kelt el a Sotheby’s genfi árverésén 30,3 millió dollárért. Az viszont „csak” 25,59 karátos volt, azaz az Estrela de Fura csaknem dupla akkora, így szakértők szerint a 30 milliós becslés még szerénynek is mondható, várhatóan ennél jóval drágábban kel majd el.

Az Estrela de Fura Hongkong után Tajpejben, Kínában, Szingapúrban, Genfben és Dubajban is ki lesz állítva a június 8-i árverés előtt.