A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a vádlott a társával, valamint egy harmadik, jelenleg ismeretlen bűntársukkal együtt 2020 februárjában elhatározta, hogy az általuk nagy mennyiségben, 100 eurós címletekben megszerzett hamis bankjegyekért bitcoint vásárolnak. A harmadik bűntársuk, álnevet használva, izraeli üzletemberként bemutatkozva, kriptovaluta-kereskedelemben érintett, Budapesten élő vietnámi személyekkel vette fel a kapcsolatot, és megegyezett velük, hogy 520 ezer euróért cserébe 50 bitcoint vásárol tőlük, valamint azt is közölte, hogy a továbbiakban a képviseletében már két társa fog eljárni.

Az ugyancsak álnevet használó vádlott és társa 2020. február 20. és február 21. napján, különböző budapesti szállodákban találkozott a vietnámi bitcoinértékesítőkkel, majd az ügyletre ez utóbbi napon, az egyik szálloda tárgyalótermében került sort. A találkozóra a vietnámiak a hamis bankjegyek szűrésére is alkalmas pénzszámoló gépet is magukkal vittek, amivel át is számolták a nekik átadott 520 ezer euró összegű, kötegelt bankjegyeket. Ezt követően azonban a vádlott és társa a kötegelt pénz táskákba helyezésekor, a másik fél figyelmetlenségét kihasználva, az előre bemutatott valódi pénzt – pár valódi bankjegy kivételével – hamisra cserélték. A pénz átadását követően, az ügylet során eljáró vietnámiak intézkedtek az 50 bitcoin átutalása felől, majd miután ez teljesült, a felek távoztak a helyszínről.

A vádlott és társa a hamis pénz átadásával összesen 4613 darab, 100 euró címletű hamis pénzt hozott forgalomba, több mint 155 millió forintnak megfelelő névleges összértékben. Az elkövetők által forgalomba hozott bankjegyek gyenge minőségű hamisítványok voltak.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő külföldi férfit különösen nagy értékre elkövetett pénzhamisítás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, valamint Magyarország területéről történő határozott idejű kiutasítást indítványoz a vádiratban. Társával szemben külön büntetőeljárás folyik.