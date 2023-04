Egész Európa azt nézi, mi történik a magyar államadóssággal – nem hisznek a szemüknek

A héten olvasóinkat leginkább a magyar vonatkozású hírek érdekelték, azok közül is a legtöbben az államadósság jelentős csökkenéséről szóló írást olvasták el. Varga Mihály ugyanis kedden, közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a GDP-arányos államadósság több mint 3 százalékot zuhant mindössze egy év alatt: 76,6 százalékról 73,3 százalékra javult a mutató értéke.

A magyar adósságszint csökkenése ráadásul úgy következett be, hogy a magyar 73 százalékos eladósodottsággal szemben az uniós átlag a GDP 86 százalékán áll.

Meglepő, milyen autóval jár Magyarország egyik legismertebb milliárdosa

Sokakat meglepett, hogy a Cápák közöttből is ismert Balogh Péter vagyona ellenére nem szórja a pénzt, így például autóként is egy nyolcéves BMW i3-assal jár, sőt felesége is csak egy kis Fiat 500e-t vezet. Arra az esetre pedig, ha az egész család útra kelne, egy kilencéves Mazda Cx5-öt használnak.

A vállalkozó ugyanakkor azt is elárulta, hogy az autókkal szemben utazásra vagy a legújabb kütyükre már szívesen költ, például évente többször megy családostul külföldre.

Megnevezték a magyar gazdaság első számú közellenségét, és már azt is tudjuk, hogyan lehet likvidálni

Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke tavaly egy eseményen csak úgy fogalmazott: a magyar gazdaság első számú közellensége az ikerdeficit, amely időközönként újra és újra visszatér, sötét árnyékot vetve a gazdaságra. Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője lapunknak elmondta, hogy az egyensúly helyreállítására törekedni kell, ez azonban nem érhető el egyik napról a másikra, túl nagy sokkhatás lenne a háztartások vagy a vállalatok számára.

Regős szerint az ikerdeficit megszüntetése csak több év alatt képzelhető el: várakozásuk szerint idén is mérséklődik a fogyasztás, de nem olyan drasztikus mértékben, hogy gazdasági visszaesést okozzon. A folyó fizetési mérleg egyenlege legkorábban 2025-ben állhat helyre, de ehhez is az egyes tényezők pozitív alakulására van szükség, például a nettó export érdemi bővülésére.

Véget ért az ukrajnai háború legvéresebb csatája, kitűzték a orosz zászlót a bahmuti városházára – cáfolnak az ukránok

Hétfőn érkezett a hír, hogy véget ért Bahmut hónapok óta tartó ostroma, a város a Jevgenyij Prigozsin vezette Wagner csoport kezébe került. Az ukránok még aznap cáfolták a hírt, és a rommá lőtt városért azóta is folyik a küzdelem.

Noha a város stratégiai jelentősége kérdéses, az ott kialakult vérszivattyút követően mind a két fél számára kínos lenne a háború legtöbb ideje tartó csatájának elvesztése.

John Wick mellett tűnt fel a világ legrettegettebb kidobóembere, aki még Elon Muskot is elzavarta

A John Wick 4. részében a legendás berlini klub, a Berhain mellett feltűnt annak talán még híresebb kidobója, Sven Marquardt is, aki arról vált híressé, hogy egyetlen pillantásával eldönti, hogy ki léphet be a szórakozóhelyre, azt viszont senki nem tudja, minek alapján válogatja meg a vendégeket.

Marquardt többek között Elon Muskot sem találta alkalmasnak arra, hogy emelje a technoklubban folyó, legtöbb elbeszélő szerint kifejezetten dekadens szórakozás fényét. A kidobó egy interjúban elmondta, mi a techno szentélyébe lépés kulcsa: csak azokat engedi be a Berghain bulijába, akik meg vannak békélve önmagukkal, és nem akarják valaki másnak kiadni magukat.