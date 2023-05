Az elmúlt egy hétben minden korábbinál nagyobb figyelem fordult hazánkban a hegymászás felé. Suhajda Szilárd első magyarként szeretett volna oxigénpalack és külső segítség nélkül feljutni a Föld legmagasabb pontjára, ám expedíciója végül tragédiába torkollott. A magyar hegymászóval május 24-én veszett el a kapcsolat, onnantól kezdve mindenki várta a híreket, és várta a csodát. Szombaton azonban kiderült, hogy ez nem fog bekövetkezni, miután a világklasszis serpákból álló mentőcsapatnak nem sikerült megtalálnia, a rendkívül rossz időjárás miatt feladták a keresést.

Fotó: AFP

Suhajda Szilárdtól az egész hegymászóvilág búcsúzik.

A magyar sportember tragédiája olyan emberek figyelmét is hosszabb-rövidebb időre a hegymászás felé fordította, akik egyébként nem követik a magashegyi mászás és az extrém sportok világát.

Ezt támasztja alá az is, hogy az elmúlt héten a streamingszolgáltatókon is ezt a témát keresték legjobban a magyar felhasználók. A Just Watch nevű oldal minden héten országokra lebontva állít össze listát arról, hogy az előző héten a nagy streamingplatformok (többek között a Netflix, Amazon Prime, Apple TV, YouTube, Disney, HBO és társaik) összesített adatai alapján melyek voltak a legnézettebb filmek, illetve sorozatok.

Hazánkban a múlt héten (május 22. és 28. között) a 2015-ös Everest című film került a lista élére.

Fotó: Just Watch

A Baltasar Kormákur által rendezett alkotás a Mount Everesten 1996-ban bekövetkezett tragédiát dolgozza fel, amelyben egy nap alatt nyolc hegymászó, köztük a legendás Rob Hall is életét vesztette, és a szintén híressé vált Beck Weathers is csak csodával határos módon, de maradandó sérülésekkel (kézfejei és orra elvesztése) élte túl az esetet.

A film rávilágít a szűk helyeken kialakuló nagy mászóforgalom okozta problémákra és arra is, miért szinte lehetetlen segíteni a bajba jutott hegymászókon a 8000 méter fölötti magasságokban.