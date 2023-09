Meghalt Jack Sonni, a brit Dire Straits rockegyüttes egykori gitárosa – jelentette be az együttes a közösségi médiában.

Fotó: Davide Pischettola / AFP

„#JackSonni Rest In Peace” – írta a zenekar a korábban Twitter néven ismert X-en csütörtökön a gitáros fekete-fehér fényképe mellé. A zenész 68 éves volt.

A pennsylvaniai Indiana államban született Sonni 1978-ban találkozott a Dire Straits alapító tagjaival és gitárosaival, David és Mark Knopflerrel, miközben egy manhattani gitárüzletben dolgozott – derül ki a Dire Straits Blogon megjelent bejegyzésből, amelyet a banda osztott meg. Knopflers egy évvel korábban alapította a zenekart John Illsley basszusgitárossal és Pick Withers dobossal.

Sonni többek között a Brothers in Arms című albumon is zenélt, amely nemzetközi sikert aratott. Az album 1985-ös megjelenését követően 14 héten keresztül az első helyen állt az Egyesült Királyságban, és kilenc héten át a Billboard Top 200 első helyén volt. A zenekar hivatalos weboldala szerint az albumból több mint 30 millió példányt adtak el világszerte. A Billboard szerint a Brothers in Arms az első olyan album, amely több mint egymillió példányban kelt el CD-formátumban.

Nagyon szomorú hír, sajnálom hogy Jack Sonni meghalt. Szerettük, hogy velünk volt a Brothers in Arms-turnén, amely mindannyiunknak egy kedves emlék

– írta Illsley a csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Zenei karrierje mellett Sonni író is volt, és a The Leisure Class with Jack Sonni című podcastot vezette.