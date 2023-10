Kudarcba fulladt nyomozás: a portugál rendőrség elnézést kért Madeleine McCann szüleitől

A portugál rendőrség 16 év után elnézést kért az eltűnt Madeleine McCann szüleitől. A hároméves kislányt 2007 májusában rabolták el egy algarvei üdülőkomplexumból, miközben a szülei az étteremben vacsoráztak. Madeleine-t soha nem találták meg, a nyomok egy közeli víztározóhoz vezettek, de a nyomozás nem járt valódi eredménnyel.

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el egy portugál üdülőközponttól. A szülők az étteremben vacsoráztak, Madeleine-t pedig a szobában hagyták aludni. A kislányt sosem találták meg.

Fotó: Getty Images

A BBC értesülései szerint a portugál rendőrség magas rangú tisztjei elutaztak Lisszabonból Londonba, hogy személyesen kérjenek elnézést a szülőktől a kudarcért és azért, ahogy korábban a családdal bántak. A McCann család nem nyilatkozott a bocsánatkéréssel kapcsolatban – írta meg a BBC.

A portugál rendőrség meghurcolta a családot, amikor négy hónappal Madeleine eltűnése után gyanúsítottként hallgatták ki a szülőket. A nyomozásnak ebben a szakaszában a rendőrök azt kezdték el vizsgálni, hogy a család benne volt-e a saját gyerekük elrablásában, esetleg megölhették Madeleine-t, és elrejtették a holtestét. A lány anyja szerint a rendőrök felajánlották neki, hogy ha beismeri a lánya megölését, akkor enyhébb büntetésre számíthat. A házaspár gyanúsítotti státuszát 2008-ban feloldották, de a közbeszédben még évekig tartotta magát a vélekedés, hogy lehetséges, hogy megölték a saját gyereküket. Ráadásul a nyomozást vezető rendőr, akit menet közben levettek az ügyről, Goncalo Amaralt egy könyvet is írt, amelyben azt állította, hogy a szülők tényleg benne voltak a lány eltűnésében. A könyvben a rendőr azt írta, hogy a saját hírneve védelmében hozza ezt nyilvánosságra. A McCann házaspár rágalmazási pert indított a rendőr ellen, de a portugál legfelső bíróság előtt elvesztette. Ezt követően az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak, de 2022-ben az is ejtette az ügyüket.

A Londonba utazó rendőrök most bocsánatot kértek mindenért a szülőktől.

Elismerték, hogy a nyomozás kezdeti szakaszában nem kezelték megfelelően az ügyet, és nem végezték jól a munkájukat.

A nyomozás végül egy német férfihez, Christian Brücknerhez vezetett, aki 2007-ben a Praia da Luz üdülőhely közelében élt. A férfit végül csak 2022-ben gyanúsították meg hivatalosan, illetve a német rendőrség sosem emelt ellene vádat. Ennek ellenére Brückner jelenleg hétéves börtönbüntetését tölti Németországban kábítószer-kereskedelem miatt, illetve mert 2005-ben megerőszakolt egy 72 éves portugál nőt. A nemi erőszak pont annak az üdölőhelynek a környéként történt, ahonnan Madeleine eltűnt.

Sokáig úgy tűnt, hogy az eltűnt Madeleine Julia Wendell néven él Lengyelországban

2022-ben egy 21 éves lengyel nő, Julia Wendell a közösségi médiában kezdte azt híresztelni, hogy valószínűleg ő az eltűnt Madeleine McCann. Wendellt ezt követően több tévéműsorba is meghívták, és az egész családja nagy médiafigyelmet kapott. Wendell szülei azt állították, hogy lányuknak mentális problémái vannak, illetve krónikus hazudozó, aki bármit megtesz a figyelemért.

Sokan vetették fel, hogy miért nem tisztázzák a kérdést DNS-teszttel, azonban Madeleine szülei nem egyeztek bele a vizsgálatba. Végül egy olyan tesztet végeztek el Wendellen, ami azt vizsgálta, hogy a DNS-e milyen arányban tartalmaz a brit szigetvilágra jellemző géneket. A teszt kimutatta, hogy Wendellnek biztosan nem britek a szülei. A teszt után Julia is elismerte, hogy valóban nem ő az eltűnt kislány, de így is biztosra állította, hogy ő is egy a családjától elrabolt gyerek, akit nem a valódi szülei neveltek fel. Ígéretet tett rá, hogy meg fogja találni a gyökereit.