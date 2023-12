Karácsonyra kész lett a szegedi dóm felújítása – videó

Az ünnepekre elkészült a szegedi dóm harangtornyának a felújítása, erről pedig egy videót is közzétett a kivitelező, amin az látható, amikor az alpinisták a torony csúcsdíszének, a keresztnek a felújítását végzik. A felújítás évekig tartott.

Fotó: Karnok Csaba

A több évig tartó folyamat keretében a dóm és környéke is megújult, rendezték a zöldfelületeket is, ám a harangtornyok csak idén kerültek sorra – írja a Délmagyar. Megtisztították és javították a kő és téglafelületeket és egyéb díszítőelemeit, megújultak a nyílászárók, valamint az órák mutatói és üvegmozaikjai is.

A Szeged jelképeként is szolgáló dóm jelentősége nemcsak vallási, de az épület kulturális és turisztikai szempontból is fontos. A látogatható város felőli tornyok sokan keresik fel minden évben, ami nem csoda, hiszen Szeged legmagasabb pontjáról lenyűgöző kilátás nyílik.