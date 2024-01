Palworld: a Pokémon kivégezheti az idei év eddigi legsikeresebb játékát

A Palworld című videójáték az idei év első igazi szenzációja. A program január 19-én jelent meg számítógépre és Xbox konzolokra. Azóta több mint nyolcmillió példány kelt el belőle. A játékot a Steamen 28,99 euróért kínálja, vagyis nagyjából 12 ezer forintba kerül. Megjelenése óta a Palworld a Steam legkelendőbb játéka, a visszajelzések szerint pedig a játékosok is nagyon elégedettek vele.

A Palworld egy hét alatt több mint nyolcmillió példányban kelt el, a játékosok pedig imádják a szörnyecskékkel és fegyverekkel telepakolt online játékot.

Fotó: AFP

A Palworld egy nyílt világú túlélőjáték, amelyből az elmúlt években rengeteg érkezett a különböző rendszerekre. A Pocketpair fejlesztőstúdió játéka azonban kiemelkedik a tömegből. Elképesztő sikerét valószínűleg annak köszönheti, hogy a játékban szereplő karakterek kísértetiesen hasonlítanak a Pokémon zsebszörnyeire. Sőt,

a Pocketpairt azzal vádolják, hogy nem csak ihletődött a japán cégtől, hanem egész konkrétan ellopta egyes szörnyek dizájnját a Palworldhöz

– írta meg a BBC.

A Nintendo híresen érzékeny a szellemi tulajdon védelmére. A YouTube-on rendszeresen letiltják azokat a tartalomgyártókat, akik engedély nélkül streamelik a játékaikat. A Pocketpair most aggódhat, mivel a japán vállalat elkezdte vizsgálni, hogy a Palworldel megvalósítottak-e jogsértést. Számítani kell arra, hogy a cég hamarosan kicsinálja a játékipar új csillagát.

A Bloomberg megkereste a Nintendót azzal kapcsolatban, hogy terveznek-e jogi lépéseket a Palworld miatt. A japánok jelezték, hogy már vizsgálják a jogi lépések lehetőségeit. A Pokémon franchise tulajdonosa, a Pokémon Company nem reagált az újságírói megkeresésekre.

Bár a Pokémon Company egyelőre nem reagált, a cég egy korábbi jogászát sikerült megszólaltatnia a Game File-nak. Dan McGowan elmondta, hogy

amikor még a Pokémon Companynál dolgozott, évente ezer olyan játékkal találkoztak, amelyek valamilyen módon lemásolták a szellemi tulajdonukat. A cég minden alkalommal fellépett a másolás ellen, így a jogász értehetetlennek tartja, hogy a Palworld miként juthatott el idáig.

A Palworld több mint nyolcmillió játékosa most amiatt aggódik, hogy a Nintendo és a Pokémon Company beszánthatja új kedvenc játékukat. Az ügyben a Pocketpair vezetője is megszólalt, aki elmondta, hogy a hasonlóság miatt már halálos fenyegetéseket is kaptak. Kiemelte, hogy a játék piacra dobása előtt a Palworld minden jogi vizsgálaton átment, nem merült fel a szellemi tulajdon ellopásának a vádja. Hozzátette, hogy a játék sikeréig senkiben nem merült fel, hogy vizsgálódni kellene, és senki nem indított ellenük hivatalos eljárást.

A Pokémon a világ legértékesebb médiafranchise-a

A Pokémon jelenleg a világ legértékesebb média franchise-a. Értéke meghaladja a 92 milliárd dollárt. Ennek az összegnek a legnagyobb részét a plüssfigurák és egyéb merchandise termékek, a videójátékok és a gyűjtögetős kártyák teszik ki. A legértékesebb Pokémon-gyűjtőkártya 2022-ben több mint kétmilliárd forintért kelt el egy aukción.

A Palworldre a megjelenése óta sokan úgy hivatkoznak, hogy a „Pokémon, csak fegyverekkel”, ez is jelzi a hasonlóságot. Az online multiplayer játékban egyedi képességű szörnyecskéket kell gyűjtögetni, miközben más játékosok ellen harcolnak fegyverekkel. A játékban a cuki szörnyeket Palnak (szabad fordításban ez pajtit vagy cimborát jelent) nevezték el. A játékot fejlesztő Pocketpair azt közölte, hogy nem számítottak rá, hogy a programjuk ekkora sikert fog aratni.