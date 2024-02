Jóllehet, a munkafüggőség a BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) szerint még nem számít diagnosztikai kategóriának, nagyon közel áll hozzá, hogy az alkohol- vagy drogfüggőséghez hasonlóan előbb-utóbb rajta legyen ezen a listán. Munkamánia gyanúja esetén érdemes megvizsgálni, hogy milyen természetű a meló, amelyet az illető végez. Vannak olyan munkakörök, ahol nagyon nagy a nyomás, az elvárás, sokat kell teljesíteni egy egységnyi idő alatt. Ilyen típusúaknál nagyobb eséllyel alakulhat ki munkafüggőség.

Amikor nem dolgozhatnak, elvonási tüneteket tapasztalnak a függők.

Fotó: Shutterstock

Az ELTE PPK kutatói úttörő vizsgálatukban a munkafüggőség kognitív jellemzőit tárták fel. Eredményeik szerint az érintettek gondolkodásában és memóriájában több lényegi eltérés is megfigyelhető.

Hivatalosan még nem mentális zavar

Elsőre a munkafüggőség sok szempontból hasznos addikciónak tűnhet, hivatalosan még nem is tekintik mentális zavarnak, és általánosan elfogadott meghatározás a jelenségre továbbra sincs. „Annyi azonban bizonyosan elmondható, hogy az ilyen személyeknek olyan túlzott az igénye a munkára, hogy az már észrevehető zavarokat okoz testi és lelki egészségükben, személyes kapcsolataikban és társas életükben. Amikor nem dolgozhatnak, pszichológiai elvonási tüneteket tapasztalnak, és a munkamennyiségük csökkentésére tett kísérleteik rendszerint sikertelenek“ – fogalmaz Hoyer Mária klinikai- és addiktológiai szakpszichológus, a Budai Egészségközpont szakembere, az intézmény honlapján olvasható interjúban.

Fokozottan veszélyeztetettek a versenyszférában dolgozók, így például a banki alkalmazottak, nagyvállalati felső vezetők, menedzserek. Tőzsdeügynökök tipikus betegsége például az adatokban való naprakészség kényszere.

A probléma egyre inkább foglalkoztatja a szakembereket, hiszen a munkafüggőség előfordulási aránya – attól függően, melyik országról van szó – 7 és 40 százalék közé tehető, tehát a népesség jelentős hányadát érinti.

A személyes jelenlétű vizsgálatba olyan embereket vontak be, akiknél magas, illetve alacsony a munkafüggőség kockázata.

Fotó: Shutterstock

Arról azonban eddig még nem született kutatás, hogy milyen gondolkodási folyamatok köthetőek a munkafüggőséghez. Az ELTE PPK kutatói és munkatársaik ezért azt tűzték ki célul, hogy felállítják a munkafüggőség kognitív profilját, eredményeiket pedig a Scientific Reports hasábjain publikálták. A személyes jelenlétű vizsgálatba olyan embereket vontak be, akiknél magas a munkafüggőség kockázata, illetve olyanokat, akiknél ez a kockázat alacsony. A két csoportnak különféle neuropszichológiai teszteket és memóriafeladatokat kellett elvégeznie.

A magas kockázatú csoport rövid távú memóriája jobb

Az eredményeket összehasonlítva az ELTE kutatói számos különbséget találtak a munkafüggők és a nem függők munkamemóriájában, valamint az úgynevezett gátló funkcióikban. A magas kockázatú csoport például jobbnak bizonyult azokban a feladatokban, amelyek során rövid ideig kellett emlékezetben tartani egy információt.

A munkafüggőségben hangsúlyos szerepe lehet több tevékenység egyidejű végzésének.

Fotó: Shutterstock

Az ilyen egyszerű memóriafeladatokban olyan tulajdonságaik segíthették őket, mint például a kitartás, a lelkiismeretesség és a perfekcionizmus. (A perfekcionizmus lényege, hogy az ember nemcsak másokkal, hanem magával szemben is hatalmas elvárásokat támaszt, és túlzottan törekszik arra, hogy minden tökéletes legyen.)

A komplexebb feladatokban azonban, ahol az információt nem csak megjegyezni, hanem frissíteni, irányítani is kell, a munkafüggők rosszabbul teljesítettek.

Ennek lehetséges magyarázata, hogy ezek az emberek jellemzően túl vannak terhelve, ami hátráltatja őket összetettebb feladatok megfelelő elvégzésében.

A munkafüggőségben hangsúlyos szerepe lehet a multitaskingnak (több tevékenység egyidejű végzése), ami összefüggésbe hozható a korlátozott munkamemória-kapacitással. Ez állhat annak hátterében, hogy bár a függőségben érintettek több időt töltenek munkával, mint kollégáik, mégsem mutatnak jobb teljesítményt.

A munkafüggők idegenkednek a spontán intimitástól

„Ezek mellett – ez már inkább pszichológiai természetű – azok is akik hajlamosak a munkafüggőségre, akik valamiért idegenkednek az intimitástól” – fogalmaz Hoyer Mária. Majd kifejti: „az intimitás pszichológiai képességünk, amelyet gyerekkorunkban kezdünk először gyakorolni az édesanyánkkal. Felnőttként ez azt a meghitt, bensőséges hangulatban együtt töltött időt jelenti, amelyet szerelmünkkel, barátainkkal, és rokonainkkal töltünk el.“ A munkafüggők idegenkednek a „csak úgy” együtt levésektől, időpazarlásnak tartják ezeket.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a függők rosszabb gátló kontrollal rendelkeznek.

Ez azt jelenti, hogy nehezebben tudják elnyomni nem odaillő gondolataikat és impulzusaikat, ezért gyakran alaposabb megfontolás nélkül, hevesen reagálnak. A gátló kontroll a szervezésben, tervezésben is fontos szerepet játszik, így annak romlása a munkamániások életminőségét és teljesítményét is jelentősen befolyásolhatja. Az impulzivitás megnyilvánulhat abban is, hogy túl sok feladatot vállalnak el, mert nem gondolják végig, mekkora a kapacitásuk, ez a megnövekedett munkamennyiség pedig munkafüggő viselkedést eredményez – állapítja meg az ELTE PPK tanulmánya.

A munkafüggőkre jellemző az is, hogy túl sok feladatot vállalnak el, mert nem gondolják végig, mekkora a kapacitásuk.

Fotó: Shutterstock

Egyelőre még kérdéses, hogy ezek a kognitív eltérések kockázati tényezőt jelentenek a munkafüggőség kialakulásában, vagy éppen a függőség lefolyása alatt kezdenek romlani a memória- és gátlófunkciók. A pontos összefüggés megállapításához további vizsgálatok szükségesek, de már a jelen kutatás is közelebb viheti a szakembereket a munkafüggőség diagnosztizálásához és a lehetséges kezelési utak megtalálásához.

A munkafüggőség tünetei általában a következők: Kürti László Okleveles Pszichológus, Narkológus, Addiktológiai konzultáns szerint: hosszú órákat tölt a munkahelyén, még akkor is, ha nincs halaszthatatlan sürgős munkája.

Akkor is dolgozik, amikor egyébként nem szükséges (például családi esemény közben).

Elvállal olyan feladatokat is, amelyek nem tartoznak a feladatai közé, vagy amire nem kérik fel.

A munkavégzés már kényszer számára, és emiatt minden egyéb fontos teendőt elhanyagol.

Minden szabadidejét munkára fordítja – nem pihen, nem jár sportolni, nincs hobbija.

Gyakran elhanyagolja az alvást, folyamatos fáradtság, idegesség és impulzivitás jellemzi.

Nem létesít olyan tartós kapcsolatot, amely a munkától venné el az idejét.

A hétköznapi problémák elől a munkába menekül.

Minden problémát a munkára fog, és kifogásként használja a halogatásra, fáradtságra.