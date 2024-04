Az évforduló emlékére a panoptikum a napokban a Kék Duna-keringő dallamaival tiszteleg Budapesten a királyi esküvő emléke előtt – írják a közleményben. Kiemelték: a világon mindössze két Madame Tussauds rendelkezik Sissi-viaszszoborral. A Budapesten látható figura több hónapon keresztül készült egy London melletti műhelyben szobrászok, művészek, szakértők bevonásával. Különlegessége, hogy látható rajta egy tetoválás is, amelyet kevesen ismernek. Sissi 1888-ban tetováltatott magára egy horgonyt, ezzel is kifejezve az utazás iránti szenvedélyét. Az esküvő tiszteletére a látogatók meghallgathatják a Kék Duna-keringőt, valamint természetesen felszállhatnak Sissi hintójára is – írják.

Sissi esküvőjére emlékezik a budapesti Madame Tussauds / Fotó / Madame Tussauds

A romantikát az utókor adta a történethez

Erzsébet mindössze 16 éves volt, amikor hozzáment Európa egyik legnagyobb hatalmú uralkodójához, az akkor 24 esztendős Ferenc Józsefhez. „Sokáig úgy tudtuk, hogy eredetileg Erzsébet nővérét, Ilonát szánták az uralkodónak, azonban a legújabb kutatások szerint nem volt ez előre eldöntve” – mondta a történeti háttérről Faludi Ildikó muzeológus, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum munkatársa. „Nagyon kevés volt a korban és rangban is Ferenc Józsefhez illő lány. Szóba került többek között József nádor lánya, Erzsébet is, azonban az udvari politika inkább Németországgal akarta szorosabbra fűzni a viszonyt, nem a Magyarországot jelképező József nádorral. Ahogy fogytak a jelöltek, úgy terelődött a figyelem Ferenc József unokatestvéreire, a Wittelsbach lányokra” – magyarázta a szakértő.

Maga az esküvő iszonyatos próbatétel lehetett a rendkívül érzékeny 16 éves lány számára. Rendhagyó módon este hétkor vonultak az oltár elé az Ágoston-rendiek templomában, majd a vendégek fogadása és díszvacsora követte a ceremóniát, sőt, az ifjú pár a bécsi népünnepélyre is kilátogatott, hogy az embereket üdvözölje egy nyitott kocsiról. A holtfáradt, rémült, az etikettet többször is megsértő, introvertált Sissi alig várta, hogy véget érjen az este. A nászút sem jelentett feloldozást, hiszen az elfoglalt uralkodó minden hajnalban hazatért Bécsbe, hogy az ország ügyeit intézze.

Bármennyire is nehéz volt az a bizonyos 170 évvel ezelőtti nap a főszereplők számára, a birodalom lakói soha nem látott szeretettel köszöntötték az új királynét, Sissiről pedig csak az elmúlt két évben két nagy költségvetésű tévésorozat készült. Sissi a történelem egyik legnagyobb hatású nőalakja volt – idézi fel Madame Tussauds panoptikum közleménye.