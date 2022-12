1.

A Madame Tussauds kiállítás – amely hírességek, királyi családok és történelmi személyiségek életnagyságú viaszmásolatait mutatja be világszerte – alapítója Marie Tussaud viaszszobrász, aki 1761-ben született a franciaországi Strasbourgban.

A karbantartó stáb II. Erzsébet bábuján dolgozik. Fotó: Victoria Jones/PA Images via Getty Images

2.

Hat éves volt, amikor az édesanyja a viaszszobrászattal is foglalkozó orvos, Philippe Curtius házvezetőnője lett. Miután a férfi felismerte a lány tehetségét, maga mellé vette tanulónak, és 16 évesen már el is készíthette első önálló szobrát, amely Francois Voltaire-t ábrázolta – ez még ma is látható a londoni egységben. Curtius 1794-ben bekövetkezett halála után Marie hatalmas viaszmodell-gyűjteményt örökölt, amellyel 33 évig utazgatott, majd 1835-ben Londonban megnyitotta első múzeumát.

3.

Egy Madame Tussauds-viaszfigura elkészítése ma 4-6 hónapot vesz igénybe, és az alanyról 250-300 fénykép szükséges hozzá, illetve 500 különböző mérési adat. Az alanyoknak többször személyesen is meg kell jelenniük a szobrászok előtt, ez alól II. Erzsébet sem jelentett kivételt. A londoni múzeumban a Marvel gigantikus szuperhőse, Hulk a legnagyobb szobor 4,5 méteres magasságával, a Disney Csingilingje pedig a legkisebb viaszfigura.

4.

A múzeumokban az összes szobrot minden nap nyitás előtt karbantartó csapatok ellenőrzik, ha szükséges, a hajukat megmossák és a sminkjüket felfrissítik. A viaszszobrok által viselt ruhákat néha maguk a hírességek választják ki, sőt, egyes ruhadarabok közvetlenül a saját ruhatárukból származnak. De a valósághű ábrázolás nem áll meg a külsőségeknél: vörös selyemfonalat használnak a szobrok szemgolyóiban lévő erek megalkotásához, és a testek egészén csomózott kötelekkel imitálják a vénákat.

Dua Lipa énekesnő viaszszobra a berlini múzeumban. Fotó: Getty Images



5.

Az eljárás során a viaszfigurákat a végleges testméretüknél 2 százalékkal nagyobbra tervezik, mert a 6 hónapos munkafolyamat alatt (amiről egy videó is megtekinthető) a viasz folyamatosan olvad, még ha ma már modernebb anyagokkal is keverik az alapanyagot. A szobrok előállítása átlagosan 300 ezer dollárba kerül, és strapabírónak kell lenniük, hogy jól viseljék a látogatók ölelgetését, a sok szelfizést.

6.

Van, aki visszautasította a megtisztelő felkérést, hogy szobrot készítsenek róla. Például Teréz anya nem kívánt élni a lehetőséggel.

7.

A második európai múzeum 1972-ben nyílt Amszterdamban, az első amerikai 1999-ben Las Vegasban, az első ázsiai 2000-ben Hong Kongban, az első közel-keleti pedig 2021-ben Dubaiban. Hozzánk legközelebb eddig Bécsbe mehettünk egy Madame Tussauds-ért. A jogtulajdonos számára fontos, hogy a kiállításnak helyet adó épület mindenhol a belvárosban, exkluzív helyen legyen, ahol a belföldi és külföldi turisták is könnyen rátalálnak.

8.

Üzletileg is jelentős vállalkozássá nőtte ki magát a múzeumlánc. Marie Tussauds leszármazottai után több tulajdonos kezén is átment a cég. Legújabb kori történetében 2005-ben adták el a Dubai International Capitalnek körülbelül 1,5 milliárd dollárért, majd a Blackstone Group 2007-ben 1,9 milliárd dollárért vásárolta meg a vállalatot. Ugyanebben az évben eladták Nick Leslau magánbefektetőnek és befektetési cégének, a Prestbury-nek egy eladási és visszabérlési megállapodás keretében. A vállalat az eladásból származó pénzt befektetési célokra és néhány fennálló tartozás kifizetésére fordította. Az üzemeltetés viszont 2007 óta a Merlin Entertainment feladata. A brit székhelyű szórakoztatóipari vállalat világszerte számos vidámparkot és látványosságot üzemeltet, mint a SEA LIFE-hálózat, vagy a LEGOLAND Discovery Centres. 2019-ben a Lego részben megvásárolta a Merlin Entertainment-t.

9.

A Madame Tussauds Budapest lesz a márka első franchise-rendszerben megvalósuló attrakciója, amelynek az ötödik kerületi Palazzo Dorottya műemléképülete ad majd otthont. A panoptikum 50 magyar és nemzetközi vonatkozású viaszfigurával, illetve a hozzájuk tartozó interaktív installációkkal nyitja meg kapuit egy még nem közölt időpontban, 2023 első felében. A hazai szervező cég a Dorottya Experience Kft., amelynek a legnagyobb tulajdonosa Kreinbacher József építőipari vállalkozó és pezsgőgyáros. Korábbi sajtónyilatkozatban elhangzott, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy programból 3,1 milliárd forinttal támogatta a projektet, amelytől hat-hét éven belüli megtérülést várnak.