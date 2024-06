Meghalt a francia sztár, aki divatba hozta a miniszoknyát

Francoise Hardy 1944-ben született Párizsban, karrierje a 60-as évek elején indult, akkor írta alá első lemezszerződését. Első albuma 1962-ben jelent meg, igazi első nagy sikere a Tous les garcons et les filles című dal volt, amely világszerte ismertté tette – írja a WWD.

Francoise Hardy a könnyed francia stílus szimbóluma volt, 80 éves korában huny el / Fotó: Getty Images

A nevéhez fűződik a yé-yé mozgalom, amely egy popzenei irány volt a hatvanas években. Zenei stílusa azonban hamarosan túllépett ezen a kereten, és egyedi, melankolikus hangzásvilágot alakított ki, amelyben keveredtek a pop, a folk és a chanson stílusjegyei. Több nyelven – többek között angolul, németül és olaszul – is énekelt. Számos filmben is szerepelt, dolgozott együtt Roger Vadimmal is, de zenei karrierje kiemelkedőbb volt.

Elsőként viselt miniszoknyát

Eredeti és innovatív stílusa divatikonná tette, és komolyan inspirálta a következő generációkat. Jellegzetes frizurájáról és különös, androgün öltözködéséről volt ismert, amellyel a könnyed francia stílus szimbólumává vált. Elsők között viselt miniszoknyát, és olyan divattervezők modellje volt, mint Yves Saint Laurent és Paco Rabanne.

Mindenki imádta

Az énekesnő a kor világhírű zenészeinek múzsája volt, köztük David Bowie-nak és Bob Dylannek, aki 1964-es Another Side of Bob Dylan című albumán egy dalt neki dedikált. Mick Jagger az „ideális nőnek” nevezte Hardyt.

Hardy volt az egyetlen francia énekesnő, aki felkerült a Rolling Stone minden idők 200 legjobb énekesnőjét tartalmazó listájára. 2004 óta küzdött limfómával, 2019-ben pedig torokrákot diagnosztizáltak nála. Hosszasan kezelték sugárterápiával, enne következtében az egyik fülére elvesztette a hallását. Az elmúlt években az eutanázia szószólója lett.

Botrányoktól mentesen élt

1967-ben találkozott az énekes-dalszerző és színész Jacques Dutronc-nal. Azonnal egymásba szerettek, 1981-ben összeházasodtak, fiuk, Thomas Dutronc szintén zenész lett. Bár kapcsolatukban voltak hullámvölgyek, és időnként külön éltek, mégis hosszú távú kötelék maradt közöttük.

A közösségi oldalakon özönlöttek a részvétnyilvánítások, számos francia közéleti személyiség, politikus emlékezett meg róla, többek között Rachida Dati kulturális miniszter, Gabriel Attali miniszterelnök és Carla Bruni korábbi first lady is.