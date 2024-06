A hétvégén újranyit Budapest egyik legnépszerűbb strandja

Flava Beach néven nyit új egységet a Flava Kitchen & More a Kopaszi-gáton. A Flava Beach 2024. június 21-től várja a felfrissülni vágyókat a Duna-parti lokációra, ahol három funkció egyesül: a bár és a büfé, valamint a külön is megközelíthető strand – írta közleményében a BDPST Koncept.

Megújult a Flava Beach, a hétvégétől várja a vendégeket / Fotó: BDPST Concept

A Flava Beach büféje street style jellegű, könnyed beach food kínálattal várja a vízpart mellett felfrissülni vágyó vendégeit. Az étlapon olyan fogások szerepelnek, mint például a taco al pastor, a pulled pork burger vagy a falafel bowl. A bár hűsítő koktélkínálatának köszönhetően a Flava Beach a nagyobb baráti társaságok, valamint a lazább hangulatú gasztronómiai élményekre vágyók részére is ideális választás.

A Flava Beach külön is látogatható strandja kellemes nyári felfrissülést kínál, ahol a látogatók kikapcsolódhatnak és élvezhetik a napsütést, valamint a víz közelségét, miközben akár a foci-Eb-t is követhetik a kivetítőkön. A megújult strandon napágybérlésre is van lehetőség, valamint élvezhetők a bár és büfé nyújtotta italok és ételek a vízpart mellett.

A strandon fürdőzésre a Duna áradása miatt megromlott vízminőség javulását követően, hatósági ellenőrzés eredményeként lesz lehetőség, ráadásul

a Flava Beach nyitását követő tesztidőszakban hétköznapokon ingyenesen, így minden budapesti lakosnak lehetősége nyílik a biztonságos dunai fürdőzés kipróbálására.