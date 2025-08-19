Csupa jó szándékból iszonyatos közúti bírságok jönnek

Harmincöt teljes oldalon sorolja fel a Magyar Közlöny azokat a közúti vétségeket, amelyek elkövetése az eddiginél jellemzően nagyobb büntetést von maga után. Az eddig hatályos kormányrendelet módosításában az olvasható, hogy a közigazgatási bírságok azért differenciálódnak és nőnek, hogy nőjön a megelőző és visszatartó erejük is. További cél, hogy egyértelművé váljon, mely „tényállások” alapján szabható ki közúti közigazgatási bírság. Az, hogy ki fizeti a büntetést – a gépjárművezető, a rakodó, az üzemeltető, a megbízó, a tulajdonos –, esetenként más és más, de ez is szerepel a közzétett táblázatdömpingben.
A módosítások hatálybalépése után az a nemzetközi közúti fuvarozó, amely nem tartja be a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést, a rendelkezés megsértésétől függően 55 pontba sorolt, plusz egy további (másik mellékletben közölt) bírságot köteles fizetni. A jogszabálysértéseket a rendelet (itt és a későbbiekben is) négy súlyossági kategóriába sorolja: rendkívül súlyos (RSJ), nagyon súlyos (NSJ), súlyos (SJ) és enyhébb (EJ). Ebben a témakörben rendkívül súlyos például – és a legmagasabb, 1 millió 250 ezer forintos bírság jár érte –, ha a járművezető
Szintén 1 millió 250 ezer forinttal bünteti a rendelet azt a „csak” nagyon súlyos (NSJ) vétket, amikor a fuvarozó engedély nélkül vagy szabálytalanul végez kabotázsszolgáltatást, illetve különjárati személyszállítást. Van viszont példa olyan RSJ besorolású hibára is, amelynek elkövetői az előbbinél alacsonyabb, 940 ezer, illetve 780 ezer forintos bírsággal ússzák meg. Ezek szintén az áruszállítási engedélyekhez vagy az előzetes regisztrációhoz kapcsolódnak, de a mulasztások kisebbek. A rendkívül súlyos kategóriában a legkisebb, 200 ezer forintos büntetés akkor szabható ki, ha nincs érvényes jogosítványa az áru- vagy személyszállítást végző személynek.
A nagyon súlyos jogszabálysértés büntetéseinek felső határa tehát az említett 1 millió 250 ezer forinttól lefelé 100 ezer forintig terjednek. Nagyságuk a következő, egy-egy példával, ezer forintban:
A 470 ezres és a 310 ezres tételek dominálnak. Eleve a nagyon súlyos jogszabálysértések teszik ki az esetek nagyobb részét, 29 van belőlük. Súlyos esetből tízet sorol fel a rendelet, ezek elkövetőire döntően 310 ezer forint szabható ki. A felső határ azonban 620 ezer forint, ami azért jár, ha valaki az adott jogszabályokat sértő fuvarokat rendel meg. Alsó határként 80 forint a büntetése például annak, aki nem tudja a nemzetközi jognak megfelelően felmutatni a gépjárművezetői képesítésére vonatkozó, illetve a vezetői engedélyét.
Végül öt jogsértés minősül enyhének, ebből kettő büntetése 50 ezer forint. Az egyik eset az, ha a vezető nem tudja bemutatni az érvényes közösségi engedélyét vagy annak hiteles másolatát, de rendelkezik hiteles másolattal, a másik pedig, ha hiányzik a konténer vagy a cserefelépítmény tömegét tanúsító bizonylat. Harmincezer forint a büntetése egy sor olyan hiányosságnak, amely különböző bejelentési kötelezettségek elmulasztása, illetve igazolások bemutatásának elmaradása miatt szabható ki. Húszezer forinttal az úszható meg, ha nincs utaslista, 20 és 60 ezer forint közötti bírsággal pedig az, akinek a fuvarlevelével, vámkezelésével kapcsolatban merül fel adminisztratív hiányosság.
Szintén bírságok tömege szabható ki a pihenőidőre és az ezekkel kapcsolatos okmányokra vonatkozó rendeletek megsértéséért. A súlyossági kategóriák nagyon sok szempont alapján függnek a vezetési idő túllépésétől, a túllépés arányától (napi és heti összevetésben is), a pihenőidő hosszától és gyakoriságától. Ezekben a táblázatokban a legnagyobb büntetési tétel a 470 ezer forint, ami több dolog miatt is kiszabható. Ilyen például a 10 órás napi vezetési idő legalább 50 százalékos túllépése legalább 4,5 óra szünet vagy pihenő beiktatása nélkül. Van bőven 390 ezer forintos büntetés is. A legalacsonyabb összeg a 20 ezer forint, ez a kisebb vezetésiidő-túllépésekhez kapcsolódik.
Külön táblázat foglalkozik a nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjáratok vezetőinek vezetési és pihenőidejével. Ez esetben 620 ezer forintba is belefuthat az üzemeltető, ha azt indokolja a „megtett úthossz vagy a célba juttatás sebessége, illetve a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat”.
Rögtön 1 millió 250 ezer forintba kerül, ha hiányzik az arra kötlezett járműből a G1 jóváhagyású menetíró készülék (tachográf), de ugyanennyit kell fizetni az ezzel kapcsolatos, több pontban felsorolt szabálytalanságokért, ügyeskedésekért. Ha például van a készüléknek felülvizsgált menetírója, de azt nem H1 engedéllyel rendelkező műhely vizsgálta felül, az is elvisz 620 ezret. Az új kormányrendeletben a tachográfokat érinti a második legmagasabb kiszabható bírság is: a menetíró szerelőműhely üzemeltetőjének 1 millió 560 ezer forintja bánja, ha a tevékenységre nincs engedélye.
A módosítás foglalkozik a szállításban foglalkoztatottak maximális heti munkaidejével, szüneteivel, éjszakai munkavégzésével, a rájuk vonatkozó nyilvántartással is.
Megint külön lista készült azokról az engedély nélkül vagy szabálytalanul végzett tevékenységekről, amelyek kockázatot jelentenek. Ilyen lehet
A büntetés felső határa a legnagyobb súlyossági kategória esetében 780 ezer forint. Ráadásul ez szerepel a táblázatban felsorolt esetek többségében is. A legkisebb bírság itt 156 ezer forint, ennyivel például az a gépjárművezető sújtható, aki nem tartja be a nyílt láng használatára vagy a dohányzásra vonatkozó tilalmat. Adott esetekben azonban járhat ezért 620 ezer forint is (a vállalkozónak) vagy 310 ezer forint. A második és a harmadik kockázati kategóriában a bírságok értelemszerűen szintén alacsonyabbak, de ezekben is kapható 410 ezer, illetve 370 ezer forint.
Szintén önálló szabálysértési kategóriába került a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása. E téren 18-féle módon hibázhat a fuvarozó, a vétkeiért 20 ezertől 80 ezer forintig terjedő büntetést kaphat. Ennél jóval többet, 160 ezer–940 ezer forintot fizetnek a gyorsan romló élelmiszerekre, illetve az élő állatok szállítására vonatkozó nemzetközi előírások megsértői. A jogalkotó az itt felsorolt, mind a 8 jogszabálysértést nagyon súlyosnak minősítette. Ezek egyike, ha az állatszállító jármű rámpája meredek, csúszós, és nincs védő oldalfala.
A járművek bérletére, használatának módjára, engedélyezett össztömegére, méretére vonatkozó előírások be nem tartására vonatkozó csokorban szerepel a jogszabálymódosításban található legnagyobb bírságtétel, itt viszont két helyen is. A büntetés 1 millió 800 ezer forint két, bizonyos feltételek melletti össztömegtúllépés esetén.
