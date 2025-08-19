Csupa jó szándékból iszonyatos közúti bírságok jönnek

Harmincöt teljes oldalon sorolja fel a Magyar Közlöny azokat a közúti vétségeket, amelyek elkövetése az eddiginél jellemzően nagyobb büntetést von maga után. Az eddig hatályos kormányrendelet módosításában az olvasható, hogy a közigazgatási bírságok azért differenciálódnak és nőnek, hogy nőjön a megelőző és visszatartó erejük is. További cél, hogy egyértelművé váljon, mely „tényállások” alapján szabható ki közúti közigazgatási bírság. Az, hogy ki fizeti a büntetést – a gépjárművezető, a rakodó, az üzemeltető, a megbízó, a tulajdonos –, esetenként más és más, de ez is szerepel a közzétett táblázatdömpingben.

Új közúti bírságok jönnek, akár 1,8 milió forintot is kell fizetni / Fotó: Tynka / Shutterstock

Ideje betartani a pihenőidőt

A módosítások hatálybalépése után az a nemzetközi közúti fuvarozó, amely nem tartja be a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést, a rendelkezés megsértésétől függően 55 pontba sorolt, plusz egy további (másik mellékletben közölt) bírságot köteles fizetni. A jogszabálysértéseket a rendelet (itt és a későbbiekben is) négy súlyossági kategóriába sorolja: rendkívül súlyos (RSJ), nagyon súlyos (NSJ), súlyos (SJ) és enyhébb (EJ). Ebben a témakörben rendkívül súlyos például – és a legmagasabb, 1 millió 250 ezer forintos bírság jár érte –, ha a járművezető

közösségi engedély nélkül végez nemzetközi forgalomban szolgáltatást,

nincs nemzetközi (CEMT) áruszállítási engedélye,

nincs érvényes autóbuszos járati engedélye, vagy azt szabálytalanul használja,

elmulasztotta az előzetes regisztrációt, vagy hibásan végezte el.

Van átfedés a hiba súlyossága és a bírság nagysága között

Szintén 1 millió 250 ezer forinttal bünteti a rendelet azt a „csak” nagyon súlyos (NSJ) vétket, amikor a fuvarozó engedély nélkül vagy szabálytalanul végez kabotázsszolgáltatást, illetve különjárati személyszállítást. Van viszont példa olyan RSJ besorolású hibára is, amelynek elkövetői az előbbinél alacsonyabb, 940 ezer, illetve 780 ezer forintos bírsággal ússzák meg. Ezek szintén az áruszállítási engedélyekhez vagy az előzetes regisztrációhoz kapcsolódnak, de a mulasztások kisebbek. A rendkívül súlyos kategóriában a legkisebb, 200 ezer forintos büntetés akkor szabható ki, ha nincs érvényes jogosítványa az áru- vagy személyszállítást végző személynek.

A nagyon súlyos jogszabálysértés büntetéseinek felső határa tehát az említett 1 millió 250 ezer forinttól lefelé 100 ezer forintig terjednek. Nagyságuk a következő, egy-egy példával, ezer forintban:

940 ezer (megfelelő engedély nélküli személygépkocsis személyszállító szolgáltatás)

780 ezer (érvényes közösségi engedély vagy a hiteles másolata felmutatásának hiánya)

600 ezer (fel- és lerakási engedély felmutatásának hiánya, bejelentés elmaradása)

620 ezer (menetrend szerinti járat engedély nélküli üzemeltetése)

470 ezer (legalább 30 és legfeljebb 90 napja lejárt közúti áruszállítási vagy személyszállítási engedély)

320 ezer (a külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetési igazolását)

310 ezer (érvényes engedélykivonat nélküli személygépkocsis személyszállító szolgáltatás)

300 ezer (matrica hiánya, amely szerint a korábban feltárt hiba miatti bírság már nem szabható ki)

230 ezer (feljogosító igazolás nélküli saját számlás buszos személyszállítás)

160 ezer (a járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya)

A 470 ezres és a 310 ezres tételek dominálnak. Eleve a nagyon súlyos jogszabálysértések teszik ki az esetek nagyobb részét, 29 van belőlük. Súlyos esetből tízet sorol fel a rendelet, ezek elkövetőire döntően 310 ezer forint szabható ki. A felső határ azonban 620 ezer forint, ami azért jár, ha valaki az adott jogszabályokat sértő fuvarokat rendel meg. Alsó határként 80 forint a büntetése például annak, aki nem tudja a nemzetközi jognak megfelelően felmutatni a gépjárművezetői képesítésére vonatkozó, illetve a vezetői engedélyét.