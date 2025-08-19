Elfogták a MÁV több milliárdot érő motorvonatát szétverő vandált

A rendőrség a közleménye szerint őrizetbe vett egy 35 éves férfit, aki több ablakot és berendezést tört össze egy Újszászon várakozó vonaton, majd a peronon is rongált, tetemes kárt okozva a MÁV-nak. Az elkövető vallomásában indulattal és ittassággal magyarázta tettét.

A rendőrség elfogta azt a férfit, aki egy személyvonaton és a peronon is pusztítást végzett Újszászon / Fotó: Facebook / MÁV

A Szolnoki Rendőrkapitányság rendőrei elfogták azt a férfit, aki augusztus 17-én Újszászon több vonatablakot, valamint egy vagonban található monitort tört be a vészüvegtörő kalapáccsal. A rongálás után a peronon lévő várakozóhelyiség üvegfalát is betörte, ezzel tovább növelve a kárt.

Gyorsan elkapták a vonatrongálót

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit lakcímén nem találtak, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül augusztus 19-én Abonyban fogták el a Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai.

A 35 éves férfit rongálás bűntettével gyanúsítják, kihallgatták, őrizetbe vették, és letartóztatását kezdeményezik. Vallomásában mindössze annyit mondott: ittasan, minden racionális ok nélkül „úgy érezte, meg kell tennie”.