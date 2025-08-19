Deviza
EUR/HUF393.7 -0.28% USD/HUF338.07 -0.1% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.76 -0.19% RON/HUF77.78 -0.34% CZK/HUF16.1 -0.24% EUR/HUF393.7 -0.28% USD/HUF338.07 -0.1% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.76 -0.19% RON/HUF77.78 -0.34% CZK/HUF16.1 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
rendőrség
Újszász
vandál
MÁV

Elfogták a MÁV több milliárdot érő motorvonatát szétverő vandált

A gyanúsított vallomásában elismerte, hogy ittasan és ok nélkül rongált. A rendőrség elfogta azt a férfit, aki egy személyvonaton és a peronon is pusztítást végzett Újszászon.
VG
2025.08.19., 19:59

A rendőrség a közleménye szerint őrizetbe vett egy 35 éves férfit, aki több ablakot és berendezést tört össze egy Újszászon várakozó vonaton, majd a peronon is rongált, tetemes kárt okozva a MÁV-nak. Az elkövető vallomásában indulattal és ittassággal magyarázta tettét.

vonat
A rendőrség elfogta azt a férfit, aki egy személyvonaton és a peronon is pusztítást végzett Újszászon / Fotó: Facebook / MÁV

A Szolnoki Rendőrkapitányság rendőrei elfogták azt a férfit, aki augusztus 17-én Újszászon több vonatablakot, valamint egy vagonban található monitort tört be a vészüvegtörő kalapáccsal. A rongálás után a peronon lévő várakozóhelyiség üvegfalát is betörte, ezzel tovább növelve a kárt.

Gyorsan elkapták a vonatrongálót

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit lakcímén nem találtak, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül augusztus 19-én Abonyban fogták el a Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai.

A 35 éves férfit rongálás bűntettével gyanúsítják, kihallgatták, őrizetbe vették, és letartóztatását kezdeményezik. Vallomásában mindössze annyit mondott: ittasan, minden racionális ok nélkül „úgy érezte, meg kell tennie”.

Villámgyorsan fellelték a MÁV több milliárdot érő új vonatának megrongálóját – a vandál erre nem számított

Megrongálták a MÁV egyik milliárdokat érő motorvonatát. Az emeletes KISS motorvonatban okozott kár meghaladhatja az ötvenmillió forintot. A MÁV tájékoztatása szerint a tettest villámgyorsan azonosították, miután a rendőrség körözést adott ki.

 

Országszerte

Országszerte
916 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
üzletbezárás

Újabb Spar húzza le a rolót: eltűnik az első üzletük Magyarországon

A döntés különösen szimbolikus, hiszen éppen itt nyílt meg több mint harminc éve Magyarország első SPAR boltja.
3 perc
csoportos perindítás

Óriási bajba kerülhet a Tesla: tömeges per indulhat Elon Musk cége ellen

A teljes önvezetésről szóló kijelentések átverhették a szoftver vásárlóit.
5 perc
patriotizmus

Megkezdik a gyermekek hazafias nevelését a megszállt ukrán területeken az oroszok

A középiskolákban már az ukrajnai háború első évétől létezik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu