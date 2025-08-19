Elfogták a MÁV több milliárdot érő motorvonatát szétverő vandált

A rendőrség a közleménye szerint őrizetbe vett egy 35 éves férfit, aki több ablakot és berendezést tört össze egy Újszászon várakozó vonaton, majd a peronon is rongált, tetemes kárt okozva a MÁV-nak. Az elkövető vallomásában indulattal és ittassággal magyarázta tettét.
A Szolnoki Rendőrkapitányság rendőrei elfogták azt a férfit, aki augusztus 17-én Újszászon több vonatablakot, valamint egy vagonban található monitort tört be a vészüvegtörő kalapáccsal. A rongálás után a peronon lévő várakozóhelyiség üvegfalát is betörte, ezzel tovább növelve a kárt.
A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit lakcímén nem találtak, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül augusztus 19-én Abonyban fogták el a Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai.
A 35 éves férfit rongálás bűntettével gyanúsítják, kihallgatták, őrizetbe vették, és letartóztatását kezdeményezik. Vallomásában mindössze annyit mondott: ittasan, minden racionális ok nélkül „úgy érezte, meg kell tennie”.
Villámgyorsan fellelték a MÁV több milliárdot érő új vonatának megrongálóját – a vandál erre nem számított
Megrongálták a MÁV egyik milliárdokat érő motorvonatát. Az emeletes KISS motorvonatban okozott kár meghaladhatja az ötvenmillió forintot. A MÁV tájékoztatása szerint a tettest villámgyorsan azonosították, miután a rendőrség körözést adott ki.
