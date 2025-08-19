Deviza
Átalakul a Play Store: a Google megtört az uniós nyomás alatt

A fejlesztők ezentúl könnyebben vezethetik át a felhasználókat külső fizetési megoldásokhoz. A Google enged az EU-s nyomásnak, és lazít a Play Store szabályain.
VG
2025.08.19., 20:01

A Google jelentős változtatásokat jelentett be a Play Store működésében, hogy elkerülje az Európai Unió jövőbeni büntetéseit. A lépés főként a fejlesztők szabadságát bővíti, akik így könnyebben kínálhatnak alternatív fizetési megoldásokat a felhasználóknak.

Illustration Google play store
A Google enged az EU-s nyomásnak, és lazít a Play Store szabályain / Fotó: CFOTO via AFP

A Google új szabályrendszere alapjaiban érinti az alkalmazásfejlesztőket, hiszen mostantól lehetőségük lesz a Play Store-on kívüli vásárlások felé terelni a felhasználókat. A Bloomberg értesülései szerint a változtatás 30 európai országban lép életbe, és közvetlen válasz az EU régóta tartó vizsgálataira, amelyek a vállalat versenyellenes gyakorlatait kifogásolták.

Uniós nyomás a Play Store szabályain

Az Európai Bizottság korábban többször is jelezte, hogy a Google túlságosan korlátozza a fejlesztőket a fizetési rendszerek használatában. A mostani módosítás célja egyértelműen az, hogy a cég elejét vegye egy újabb, akár több százmillió eurós bírságnak. A döntés nem elszigetelt: hasonló lépéseket láttunk már a Spotify és más nagy fejlesztők lobbitevékenysége nyomán is, amelyek régóta panaszkodtak a Google jutalékrendszerére.

Az időzítés sem véletlen. Az EU idén élesben alkalmazza a digitális piacokról szóló szabályozását (DMA), amely a nagy technológiai cégek – köztük a Google – piaci dominanciáját hivatott ellensúlyozni. 

Az új Play Store-modell így egyszerre lehet engedmény és stratégiai megelőzés: a Google most inkább önként nyit, mint hogy utólag kényszerítsék ki a változtatást.

A következő hónapokban dől el, hogyan reagálnak minderre a fejlesztők, és valóban megkönnyíti-e az alternatív fizetési megoldások terjedését. Ha igen, az új helyzet hosszú távon a felhasználóknak is kedvezhet alacsonyabb árak és szélesebb választék formájában.

Az Apple enged az EU-nak: jön az App Store-reform, elkerülhetik a napi bírságokat

Az engedményekkel a technológiai óriás elkerülheti a napi akár 50 millió eurós büntetéseket, amelyeket a digitális piacokról szóló uniós törvény megsértése miatt kockáztatott. Az Európai Bizottság várhatóan jóváhagyja az Apple App Store-ral kapcsolatos új szabályait és díjszabását.

 

