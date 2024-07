Sokmilliós bírságot kaphat, aki visszaél az Amazon termékével

Az Amazon Prime Day alkalmából az Amazon jelentős kedvezményeket kínál Fire TV Stick készülékeire, ám a vásárlókat egy fontos figyelmeztetés is várja: amennyiben megsértik a brit televíziós törvényeket, nem kevesebb mint 50 ezer fontos (23 millió forint) bírsággal kell szembenézniük. Az akció keretében a Fire TV Stick Lite most 19,99 fonttért kapható az eredeti 35 font helyett, a 4K TV Stick pedig 32,99 font az eredeti 59,99 font helyett.

Milliók vásárolnak Amazon Fire TV Stick eszközöket, hogy televíziójukat okostévévé alakítsák és legálisan nézzenek olyan népszerű streamingszolgáltatásokat, mint az Amazon Prime Video vagy a Disney+, viszont vannak, akik ezeket az eszközöket illegális IPTV (Internet Protocol TV) szolgáltatások streamelésére használják. Az Egyesült Királyság Rendőrségi és Szellemi Tulajdonjogi Bűnözés Elleni Egysége (PIPCU) és más brit hatóságok fokozottan lépnek fel az ilyen tevékenységek ellen – írja az Express.

Az IPTV önmagában nem illegális, hiszen számos globális tartalomcsatornát kínál, azonban

sok IPTV-felhasználó olyan csatornákat keres, melyeken keresztül fizetés nélkül nézhetnek előfizetéses csatornákat vagy műsorokat.

A PIPCU nagyszabású razziákat tartott illegális streamingtevékenységek ellen, és egyes bírságok mértéke meghaladta az 50 000 fontot is. Bár ezeket a hatalmas bírságokat inkább a terjesztőkre szabják ki, nem a vevőkre, utóbbiak is akár 10 000 fontos (4,5 millió forint) büntetést zsebelhetnek be. Így az Amazon Prime Day-en vásárlóknak fontos tisztában lenniük, hogy a most kedvező áron kapható eszközök nagy veszéllyel is járnak, ha nem használják őket szabályosan.

