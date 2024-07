Hátborzongató űrbukta: 50 napja nem tud hazajönni két asztronauta a Boeing miatt

A NASA szerint a Nemzetközi Űrállomáson rekedt űrhajósok továbbra sem térhetnek haza, mivel a Boeing Starliner kapszulája folyamatosan meghibásodik. A két űrhajós, Butch Wilmore és Suni Williams még júniusban utazott az állomásra egy hétre, hogy teszteljék a kapszulát – a hétnapos küldetésből mára ötven nap lett.

A Boeing hatalmas űrbuktája: ötven napja nem tud hazajönni a két űrhajós / Fotó: AFP

A jármű mind a kilövés előtt, mind utána problémákkal küszködött, a mérnökök pedig addig késleltetik a visszatérést, ameddig ki nem derül, mi minden működött rosszul. A NASA megelőzte a kérdéseket, és elmondta, hogy a két űrhajós nincsen veszélyben, aggodalomra semmi ok, mivel van elegendő tartalékuk, és az űrállomás is teljesen működőképes.

A munka még mindig nem fejeződött be, és az űrügynökség nem tudja, mikor térhet haza a két asztronauta.

Steve Stich, a NASA kereskedelmi személyzeti programvezetője szerint még nem állnak készen az időpont bejelentésére, és elismerte, hogy az űrügynökség más lehetőségeket is mérlegel, ami akár azt is jelentheti, hogy más szervezeteket is bevonhatnak – írja a The Independent.

Butch Wilmore és Suni Williams a Nemzetközi Űrállomáson / Fotó: AFP

A mérnökök a múlt héten befejezték egy tartalék hajtómű tesztelését, hogy megértsék, mi ment rosszul a dokkolás során, és felkészüljenek a hazatérésre. Öt hajtómű meghibásodott, amikor a kapszula június 6-án megközelítette az űrállomást, egy nappal a kilövés után – azóta négyet újraaktiváltak. Az incidens hatalmas bukás a Boeingnek, amely megpróbálta felvenni a verseny a SpaceX-szel, lecserélve a 2020 óta használt Crew Dragont. A Boeing kénytelen volt két személyzet nélküli tesztrepülést végrehajtani a Starlinerrel, miután 2019-ben az első küldetése nem érte el a Nemzetközi Űrállomást.