Újra kitört az Azahriah-láz: dupla koncertet ad Budapesten, nemsokára elkezdődik a jegyértékesítés

Azahriah szeptember 5-re meghirdetett Budapest Parkba tervezett fellépésére az összes jegy négy és fél órán belül elkelt. Másnap, 6-án újabb koncertet tart, arra péntek reggel 10 órakor kezdődik el jegyértékesítés – olvasható a Budapest Park Facebook-oldalán.

Pár óra alatt minden jegy elkelt Azahriah koncertjére a Budapest Parkban, ezért most duplázik / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Az állójegy, azaz a legolcsóbb árkategóriás jegy 14 499, a drágább 22 990 forintba kerül.

Korábban megírtuk, hogy három telt házas budapesti koncert után egyre több vidéki helyszínen ad koncertet a 22 éves Azahriah. Még május végén írtunk arról is, hogy az első koncertet megelőző napokban még ezrével hirdettek jegyeket, aztán arról is, hogy az itthon soha nem látott produkció nem feltétlenül érhette meg anyagilag, miután az jelent meg, hogy a nagyjából 1,5 milliárd forintos költségű szervezés körülbelül 1,5 milliárd forint jegybevételt termelt. Ezzel kapcsolatban annak idején lapunk is kereste Azahriah menedzsmentjét, de nem szerettek volna erről beszélni.