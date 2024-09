Tényleg újrarendezik a katasztrofális Fyre Festivalt, de maradt millió dolláros kérdés

A 2017-es Fyre Festival igazi katasztrófaként vonult be a köztudatba, hiszen a szupermodellekkel reklámozott luxusfesztivál ígéreteiből olyannyira nem valósult meg semmi, hogy a főszervező Billy McFarlandot csalásért hat év börtönre ítélték. Ennek ellenére a 2022-ben feltételesen szabadult szervező 2023 augusztusában egy videóban már a fesztivál következő kiadását hirdette, sőt jegyek vásárlására is biztatott.

Billy McFarland ahhoz ért, hogy eladja magát, ám az ígéreteiben nem lehet bízni / Fotó: Getty Images

A balul elsült első FyreFestival után McFarland ragaszkodik ahhoz, hogy most minden másként lesz. A The Wall Street Journalnek elmondta, hogy a korábbi kudarc utáni próbálkozással mindent egy lapra tesz fel, hiszen még egy bukás után eltűnnének a lehetőségei, legyen szó marketingkarrierről, egy podcastmegjelenésről vagy akár egy kapcsolatról.

Már nem a csalásért elítélt szervező kezében van a kormány

Talán még fontosabb, hogy a fesztivál mögött álló Fyre Media 51 százalékát megvette egy meg nem nevezett produkciós vállalat, és a Fyre Media felel majd a rendezvény pénzügyeiért és lebonyolításáért, de együttműködik egy tehetségkutató vállalattal és egy fesztiválszervező vállalkozással is, így

McFarland gyakorlatilag csak a marketingért és a promóciós rendezvényekért felel.

Bár szinte semmit nem tudni arról, hogy a fesztivál mikor és hol lesz, vagy épp kik lépnek majd ott fel, a koncepció hasonló az előző kiadásban meghirdetetthez, így lehetséges helyszínek után Hondurasban, Belizében, a Turks- és Caicos-szigeteken, Jamaicán és Panamában kutatnak. A tervek szerint tehát egy karib-tengeri szigeten rendeznék ismét a luxusfesztivált, melynek első kiadásáról több dokumentumfilm is készült.

Bődületes adósság maradt a Fyre Festival után

A WSJ-nek Heath Miller is megerősítette, hogy McFarland rendelkezik partnerekkel a vállalkozásra, és a húsz éve koncertszervezőként dolgozó férfi azt is elárulta, hogy egyébként nem is állt volna szóba a jelenleg 32 éves bukott szervezővel, aki már a Fyre Festival előtt is sorozatvállalkozó volt. A tavaly augusztusi bejelentéskor McFarland száz VIP-jegyet is eladott a Fyre Festival II-re, darabját 550 dollárért (közel 200 ezer forint), de bevételekre szüksége is van, hiszen a bukott első fesztivál után 26 millió dollárral tartozik a befektetőknek.