Budapest

Fejlemény a Lánchíd-ügyben: félmilliárdos hűtlen kezelés miatt nyomoznak

Már hűtlen kezeléssel és nem adócsalással gyanúsítják a Lánchíd túlárazási botrányához köthető fővárosi számlagyár kulcsfiguráját. A Lánchíd-ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még 2023 novemberében kapcsolta le az ügyvédi praxisától eltiltott Vig Mórt.
VG
2025.08.07., 22:15
Fotó: NAV

A fővárosi számlagyár ügyében különösen jelentős, ötszázmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával zajlik már a nyomozás – írta a Magyar Nemzet. A Lánchíd ügyében még 2023 novemberében robbant ki botrány, amikor a NAV akkor még adócsalás miatt őrizetbe vette a praxisától eltiltott exügyvédet, Vig Mórt, miután a férfi belebukott a sok száz milliós számlagyárba.

, Lánchíd
Fővárosi számlagyár: Vig Mór elfogása a Lánchíd-botrány kirobbanása után / Fotó: NAV

A NAV nyomozói az ügyben összesen 33 helyszínre szálltak ki – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le. A nyomozás során eddig tizenöt gyanúsítottat hallgattak ki, köztük több strómant.

Minden a Lánchíd-beruházással kezdődött

Érdekesség, hogy az eljárás keretében korábban házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is. Mindez azért történhetett, mert az eddigi információk szerint a Vig Mórhoz kapcsolható botrány a túlárazott Lánchíd-felújításhoz vezethető vissza. Ismert, 2019 őszén Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával a baloldal átvette a hatalmat Budapesten.

Karácsonyék a váltás után megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert és új közbeszerzési eljárást írtak ki. A pályázaton az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, ám ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ráadásul majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Bennfentes értesülések

Beszámoltunk arról is, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt az exügyvéd cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek, aminek nagy részét Vig Mór készpénzben fel is vette, amihez egy másik ügyvéd is segítséget nyújtott. Az ügyben hónapokkal ezelőtt fordulat történt: egy ismeretlen személy levelet küldött az egykori elszámoltatási kormánybiztosnak, Budai Gyulának.

A levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. A levélíró azt is közölte Budaival, hogy a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz. A fideszes képviselő vesztegetés gyanújával feljelentést tett, információink szerint a rendőrség nyomozást is indított, majd az eljárást áttették a NAV-hoz.

