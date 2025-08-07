Fix 3 százalékos lakáshitel program – mutatjuk, hogy időzítsük a vásárlást

A Fix 3% lakáshitel felvételéhez sem házaság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó. Így nem csoda, hogy a kedvezményes konstrukció hírére drasztikusan megugró érdeklődés az ingatlanok és a hitelek iránt még a legtapasztaltabb ingatlanosokat és bankárokat is meglepte.
Általánosságban elmondható, hogy a lakásvásárlással járó teljes jogi és hitelezési folyamat megismerése, illetve az ingatlanpiac feltérképezése az, amit az Otthon Start iránt komolyan gondolkozók számára akár már ma érdemes megtenni. Szakértő segítségével azonban annak is utána jártunk, hogy azoknak, akik mindezen már túl vannak, melyek azok a tényezők, amelyeket mindenképp figyelembe kell venniük a foglaló és adásvételi szerződés időzítése, illetve a bankválasztás során.
Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a hitelkérelmet vásárlásnál az adásvételi szerződés után 180 napon belül, építésnél a használatbavételi engedély előtt kell beadni. A bank vásárlásnál 30, építésnél 60 napon belül bírálja el a kérelmet. Az adásvételi szerződés időzítésekor, tehát mindenképpen így számoljunk, de
tekintettel a várható rohamra, érdemes minél rugalmasabb fizetési határidőt rögzíteni.
Nem véletlen, hogy az új Otthon Start Programnál a kedvező kamat mellett az önerővel kapcsolatos könnyítés is sokak érdeklődését felkeltette. A programnál elegendő lehet ugyanis akár 10% önerő is, egy átlagos lakáshitel felvételéhez ennek minimum a duplájára van szükség. A kormányzati portálon szereplő információk szerint a jövedelmi elvárásokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatóra (JTM) vonatkozó előírásai, valamint az adott hitelintézet belső hitelbírálati szabályai határozzák meg.
A Bankmonitor szakértője ennek kapcsán figyelmeztetett, hogy bár a rendelet már megszületett a fix 3%-os lakáshitelről, az MNB adósságfék-szabályokat még nem igazították hozzá. Így,
aki a 10 százalék önerő mellett, csak minimális megtakarítással rendelkezik annak érdemes lehet a foglalóval még kivárni.
Annak érdekében pedig, hogy a banki hitelbírálat során se ütközzünk váratlan meglepetésbe már most is érdemes ellátogatni a különböző bankfiókokba, és előminősítést kérni. Sőt akár arról is érdeklődni, hogy az adott banknak van-e már a fix háromszázalékos hitelhez kapcsolódó adásvételi tájékoztatója, vagy valamilyen iránymutató dokumentuma, amelyet az adásvételi szerződés megkötésekor majd használhatunk. Ez azért is fontos, mivel az adásvételi szerződésbe már szerepelnie kell a hitelező bank nevének is, így ha ezeket a köröket előzetesen megfutjuk, akkor elkerülhetjük a szerződés esetleges megváltoztatásával járó ügyvédi, illetve földhivatali költségeket.
A pénzintézetek a hitelezés során azt is vizsgálják, hogy reális-e a vételár.
A maximális hitelösszegre vonatkozó szabályok (ez határozza meg a minimális önerő nagyságát) ugyanis nem a vételárból indulnak ki, hanem az ingatlan forgalmi értékéből. Márpedig ez a két érték eltérő lehet. Ez igazából akkor probléma, amikor a becsült érték elmarad a vételártól, ekkor extra önerőre lehet szükség a vásárlás során. Ha tehát kétségeink vannak, akkor előzetesen érdemes lehet egy független ingatlanbecslő véleményét is kikérni.
A jelek szerint egyébként, a bankok közt jelentős verseny alakul majd ki az ügyfelekért, amely érdemi különbségeket produkálhat a jövedelem és ingatlan elfogadás (azaz elérhető maximális hitelösszeg), illetve az esetlegesen kapcsolódó további hitel (és nem hitel) termékek ár/költségszintje közt, sőt az Otthon Start hitelhez kapcsolódó kedvezményeket is hozhat.
A hiteligényléshez kapcsolódó dokumentumokat is érdemes időben beszerezni, bár arra is kell figyelnünk, hogy ezek érvényessége általában 30 nap.
A TB jogviszony igazolásához szükséges formanyomtatványról a kormányablakokban lehet érdeklődni, az erkölcsi bizonyítványt pedig akár online is igényelhetjük az Ügyfélkapu+ azonosítással. Emellett, munkáltatói igazolással és a három, vagy hathavi bankszámlakivonattal szintén készülnünk kell a pénzintézet felé.
Összességében tehát elmondható, hogy van még néhány tisztázatlan kérdés a fix háromszázalékos hitellel kapcsolatban, ami miatt különösen azoknak érdemes kivárni, akik a 10 % önerőn felül csak kevés megtakarítással rendelkeznek.
Fontos, hogy alacsony önerő mellett csak akkor kössön bárki is adásvételi szerződést, adja át a foglalót, ha a fenti pontokon már átment.
Az adásvételi szerződés meghiúsulása miatt ugyanis a vevő álmai lakása mellett a foglalót is elbukhatja.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.