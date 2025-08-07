Trump már látni se bírja a hatalmas amerikai cég vezérét – megmondta neki, hogy mondjon le

Donald Trump azonnali lemondásra szólította fel az Intel vezérigazgatóját, Lip-Bu Tant azzal az indoklással, hogy összeférhetetlen. Az amerikai elnök további részleteket nem árult el, de valószínűleg arra utalt, hogy a cégvezér számos kínai technológiai cégben birtokol részesedést.
Mint ismert, az Intel mély válságban szenved, többek között nem kínál versenyképes, nagy teljesítményű processzorokat a mesterséges intelligenciához. Ezzel párhuzamosan technológiailag lemaradt a világ legnagyobb csipgyártójával, a tajvani TSMC-vel szemben, így kútba esett a terve, hogy külső ügyfeleknek gyártson félvezetőket.
Az sem segíti a vállalat helyzetét, hogy nem készít csipeket az okostelefonokhoz, így ezt a piaci szegmenst átengedte a riválisainak. Az Intel tavaly 18,8 milliárd dolláros mínuszt hozott össze, ami az első veszteséges év volt a cég életében 1986 óta. Így aztán nem meglepő, hogy a csipgyártó árfolyama több mint 58 százalékkal gyengült az elmúlt öt évben.
A helyzet kezelésére márciusban az igazgatóság egyik tagját, az iparági veteránnak számító Lip-Bu Tant nevezték ki vezérigazgatónak. Az új cégvezértől azt várják, hogy talpra állítsa vállalatot, viszont az üzletember kritikák kereszttüzébe került a kínai cégekbe történő kiterjedt befektetései miatt, amelyek közül néhány a kínai hadsereghez és kormányhoz kötődik.
Az Intel és Lip-Bu Tan egyelőre nem reagált Donald Trump bejegyzésére. Ugyanakkor az Intel nem hagytatja figyelmen kívül a Trump szavait, mivel az Intel több mint 7,8 milliárd dollár közvetlen támogatást kap az Egyesült Államoktól amerikai csipgyárak létesítésére, így erősen függ az amerikai kormánytól.
Az amerikai csipgyártó Intel új vezetője, Lip-Bu Tan a hivatalos dokumentumok szerint több száz kínai technológiai cégben birtokol részesedést. Ezek között legalább nyolc olyan van, amely szoros kapcsolatban áll a kínai hadsereggel. Van, aki ezt előnynek tekinti, míg mások kételkednek abban, hogy az Intel képes-e így kilábalni a válságból.
