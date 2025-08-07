Deviza
EUR/HUF396.98 -0.24% USD/HUF340.25 -0.27% GBP/HUF457.25 +0.32% CHF/HUF421.76 -0.34% PLN/HUF93.3 +0.2% RON/HUF78.28 -0.16% CZK/HUF16.22 +0.21% EUR/HUF396.98 -0.24% USD/HUF340.25 -0.27% GBP/HUF457.25 +0.32% CHF/HUF421.76 -0.34% PLN/HUF93.3 +0.2% RON/HUF78.28 -0.16% CZK/HUF16.22 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03% BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mezőgazdaság
Nitrogénművek Zrt.
GVH
Bige László

Kíméletlenül helyre tette a Bige-családot a GVH: „Nem engedjük, hogy a Nitrogénművek kibújjon a következmények alól”

Bige Dávid korábban azt írta, hogy a gazdasági versenyhivatal (GVH) által kiszabott bírságot és a kartellezés vádját a magyar bíróság jogerősen megsemmisítette. A GVH szerint azonban ez nem teljesen igaz.
VG
2025.08.07, 21:32
Frissítve: 2025.08.07, 21:56

„A Fővárosi Törvényszék döntésének megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jelenleg megismételt eljárásban vizsgálja a Nitrogénművek Zrt. kartellezését. A bíróság a legsúlyosabb jogsértések, az árrögzítés és piacfelosztás, tehát a kartellezés tekintetében megerősítette a GVH eredeti döntését” – közölte a GVH Bige Dávid nyílt levelére válaszul.

Kíméletlenül helyre tette a Bige-családot a GVH: „Nem engedjük, hogy a Nitrogénművek kibújjon a következmények alól”
Fotó: Vémi Zoltán

Bige László milliárdos fia korábban azt írta a Facebookon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, hogy a családi fő vállalkozásukra, a Nitrogénművek-csoportra a gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságot és a kartellezés vádját a független magyar bíróság jogerősen megsemmisítette. A GVH ezt tehát cáfolta, egyúttal az is leszögezte:

továbbra sem engedi, hogy a Nitrogénművek Zrt. kibújjon a jogsértésekkel kapcsolatos felelősség, illetve azok következményei alól. 

Közleményükben azt írták, hogy az árak rögzítését, a piac felosztását célzó tiltott megállapodások – vagyis a kartellek – a legsúlyosabb versenykorlátozásnak számítanak, mivel jelentős társadalmi károkat okozhatnak. A műtrágya-kartell esetében a forgalmazói árverseny visszaszorítása miatt a hazai gazdák a jogsértés időtartama alatt magasabb árakkal szembesülhettek.

 

A GVH szerint a cég ezzel kárt okozott a magyar gazdáknak. Mivel a műtrágya a mezőgazdaságban a szántóföldi tápanyag-utánpótlás szempontjából meghatározó jelentőségű, a jogsértés hatásai a termelők költségeinek növelésével tovább gyűrűzhettek az élelmiszerpiacra, potenciálisan károsítva ezzel a magyar fogyasztókat is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu