Óriási rali kezdődhet a tőzsdéken, a Fednek muszáj kamatot vágni

A piacok már jó ideje várják, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elkezdje csökkenteni a kamatokat. Az alapkamat most 4,25-4,5 százalékon áll, a Fed már öt egymást követő ülésen hagyta változatlanul az irányadó rátát. A testület vezetője, Jerome Powell már többször jelezte, hogy az Egyesült Államok gazdasága jól teljesít, viszont az infláció kissé a célérték felett mozog. Ráadásul a Fed szeretné megvárni a vámok inflációs hatását, mielőtt a kamatvágás eszközéhez nyúlna.

A Fed stratégiája szembe megy azzal, amit Donald Trump elnök várna. A Fehér Ház sokkal lazább monetáris politikára próbálja rábírni a Fed kormányzótanácsát. Az ideálisnál magasabb infláció, valamint a jó munkaerőpiaci statisztikák eddig lehetőséget adtak Powellnek, hogy szakmai alapon elhárítsa kamatvágást követelő hangokat, azonban augusztus elsején nagyot fordult a világ.

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal ezen a napon hozta nyilvánosságra friss munkaerőpiaci jelentését, amiben korrigálta az elmúlt hónapok statisztikáit. A lefelé módosított adatok szerint háromhavi átlagokban a foglalkoztatottak számának növekedése 231 ezerről 35 ezerre esett vissza az év eleje óta. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokkal kevesebb új munkahely jött létre az USA-ban az idén, mint azt eddig gondolták a gazdasági szereplők. A közgazdászok szerint az adatok azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság a potenciális növekedési ütem alatt teljesít.

Sarokba szorult Powell, küszöbön a Fed kamatvágás

A Powell vezette testület alól ezzel kirántották a gazdasági lábat, amire hivatkozva tartották a kamatokat. A szakértők a hírek után már biztosra vették, hogy lesz kamatvágás 2025-ben, sőt,

a merészebb vélemények csak idénre 3 nyesést is prognosztizálnak az év hátralevő részére.

A kripto-, és hagyományos tőzsdék számára viszont a legfontosabb, hogy a munkaerőpiaci adat rákényszerítheti a Fedet a kamatvágásra. Ha ez bekövetkezik, akkor kilőhetnek a piacok, hiszen a cégek sokkal olcsóbban juthatnak hitelhez, vagyok bőven lesz pénzük beruházni. Ha a feltételezett három kamatvágás is megvalósul, az nagy mértékben fűtheti az amerikai gazdaságot a következő évben. Vannak olyan elképzelések, hogy egy év múlva akár egy teljes százalékponttal alacsonyabb kamatszintet láthatunk majd az USA-ban.