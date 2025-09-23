Deviza
EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.39 -0.05% RON/HUF76.61 -0.08% CZK/HUF16.04 -0.1% EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.39 -0.05% RON/HUF76.61 -0.08% CZK/HUF16.04 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,535.53 -0.76% MTELEKOM1,820 0% MOL2,700 -0.74% OTP28,690 -1.05% RICHTER9,950 -0.8% OPUS532 +0.56% ANY7,300 -0.27% AUTOWALLIS153.5 +0.33% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,168.59 -0.56% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,149.98 +0.2% BUX98,535.53 -0.76% MTELEKOM1,820 0% MOL2,700 -0.74% OTP28,690 -1.05% RICHTER9,950 -0.8% OPUS532 +0.56% ANY7,300 -0.27% AUTOWALLIS153.5 +0.33% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,168.59 -0.56% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,149.98 +0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
innováció
mesterséges intelligencia
jövőkutatás

Deep Tech, mesterséges intelligencia és jövőkutatás – így zajlott az idei Hungarian Innovation Week

A 2025-ös Hungarian Innovation Week ismét nagy siker volt, több mint tízezer résztvevővel és közel harminc eseménnyel, amelyek hazai és nemzetközi innovációs szakértőket hoztak össze. A programsorozat kiemelten foglalkozott deep tech fejlesztésekkel, a mesterséges intelligenciával és az egészségügy jövőjével, erősítve ezzel a hazai innovációs ökoszisztéma együttműködését.
VG
2025.09.23, 11:36
Frissítve: 2025.09.23, 11:44

Ismét széles körű érdeklődés övezte a második alkalommal megrendezett Hungarian Innovation Week programsorozatot: a 2025. szeptember 10–19. között lezajlott esemény célja ezúttal is az volt, hogy összefogja az őszi időszakban zajló innovációs, tudományos rendezvényeket – közölte a  Nemzeti Innovációs Ügynökség.

Nemzeti Innovációs Ügynökség, Hungarian Innovation Week
Idén is nagy siker volt a Hungarian Innovation Week / Fotó: Nemzeti Innovációs Ügynökség / Facebook

Az innovációs hét ezúttal is platformot teremtett az innovációs ökoszisztéma résztvevőinek (kutatóknak, vállalkozóknak, nagyvállalatok képviselőinek, befektetőknek, döntéshozóknak) arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, közösen gondolkodjanak a jövőről, emellett pedig nemzetközi előadóktól hallhassák, milyen aktuális trendek vannak, amelyekre érdemes odafigyelni.

A közel 30 eseményen olyan országokból érkeztek előadók hazánkba, mint például az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Svédország, az Egyesült Arab Emírségek, Fehéroroszország, India, Dánia, Szingapúr, Görögország, Olaszország, Csehország, Horvátország, Kína vagy éppen Litvánia.

Az idei innovációs hét keretében a közel harminc eseményen több mint tízezer érdeklődő vett részt.

A Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) koordinálásában megvalósuló Hungarian Innovation Week kiemelt eseménye a Connexxions – CEE Deeptech Summit volt szeptember 11-én: a konferencia a közép- és kelet-európai régió deep tech fejlődését helyezte fókuszba, összehozva a gazdasági élet, az egyetemek és kutatóintézetek, illetve a kormányzat képviselőit.

Szintén az innovációs hét során valósult meg a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem közös, egészségügyi kérdésekkel foglalkozó Egészséges Élet Szimpóziuma. A Saab, illetve a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) közös eseményén a védelmi innovációk voltak a fókuszban, a CEE Automotive Transition Forum pedig az elektromos járművek, az autonóm vezetés, a mesterséges intelligencia, a szoftveralapú járművek, az okosvárosok kérdéseit járta körbe.

A programsorozathoz idén vidéki események is csatlakoztak: Békéscsabán, a Kollabor innovációs közösség nyílt napján bárki megismerkedhetett az általuk szervezett projektekkel; Debrecenben a Start Ups & Downs a mesterséges intelligencia felhasználásáról és adaptációjáról szólt; Kecskeméten pedig a Selye János Diáklaborhálózat kiépítése című projekt záróeseményét tartották meg.

A Hungarian Innovation Weeket ezúttal is a BrainBar zárta, ahol az emberiség elkövetkező 25 évéről, a várható lehetőségekről és kihívásokról hallhattak izgalmas előadásokat, beszélgetéseket a kilátogató érdeklődők.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu