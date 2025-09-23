Deep Tech, mesterséges intelligencia és jövőkutatás – így zajlott az idei Hungarian Innovation Week

Ismét széles körű érdeklődés övezte a második alkalommal megrendezett Hungarian Innovation Week programsorozatot: a 2025. szeptember 10–19. között lezajlott esemény célja ezúttal is az volt, hogy összefogja az őszi időszakban zajló innovációs, tudományos rendezvényeket – közölte a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

Idén is nagy siker volt a Hungarian Innovation Week / Fotó: Nemzeti Innovációs Ügynökség / Facebook

Az innovációs hét ezúttal is platformot teremtett az innovációs ökoszisztéma résztvevőinek (kutatóknak, vállalkozóknak, nagyvállalatok képviselőinek, befektetőknek, döntéshozóknak) arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, közösen gondolkodjanak a jövőről, emellett pedig nemzetközi előadóktól hallhassák, milyen aktuális trendek vannak, amelyekre érdemes odafigyelni.

A közel 30 eseményen olyan országokból érkeztek előadók hazánkba, mint például az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Svédország, az Egyesült Arab Emírségek, Fehéroroszország, India, Dánia, Szingapúr, Görögország, Olaszország, Csehország, Horvátország, Kína vagy éppen Litvánia.

Az idei innovációs hét keretében a közel harminc eseményen több mint tízezer érdeklődő vett részt.

A Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) koordinálásában megvalósuló Hungarian Innovation Week kiemelt eseménye a Connexxions – CEE Deeptech Summit volt szeptember 11-én: a konferencia a közép- és kelet-európai régió deep tech fejlődését helyezte fókuszba, összehozva a gazdasági élet, az egyetemek és kutatóintézetek, illetve a kormányzat képviselőit.

Szintén az innovációs hét során valósult meg a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem közös, egészségügyi kérdésekkel foglalkozó Egészséges Élet Szimpóziuma. A Saab, illetve a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) közös eseményén a védelmi innovációk voltak a fókuszban, a CEE Automotive Transition Forum pedig az elektromos járművek, az autonóm vezetés, a mesterséges intelligencia, a szoftveralapú járművek, az okosvárosok kérdéseit járta körbe.

A programsorozathoz idén vidéki események is csatlakoztak: Békéscsabán, a Kollabor innovációs közösség nyílt napján bárki megismerkedhetett az általuk szervezett projektekkel; Debrecenben a Start Ups & Downs a mesterséges intelligencia felhasználásáról és adaptációjáról szólt; Kecskeméten pedig a Selye János Diáklaborhálózat kiépítése című projekt záróeseményét tartották meg.