Ukrajna
XIV. Leó pápa
orosz-ukrán háború

Ukrajnába látogat a pápa? XIV. Leó reagált a pletykákra

A Vatikán nagykövete, az apostoli nuncius arról nyilatkozott, hogy XIV. Leó pápa Ukrajnába utazik-e. Korábban Ferenc pápa azt mondta, hogy amennyiben szükség van a jelenlétére, kész lenne elutazni Mariupolba amikor ott heves harcok dúltak.
Csókási Annamária
2025.12.25, 12:06
Frissítve: 2025.12.25, 13:08

A nagykövet szerint a látogatásnak nem csak szimbolikus jelentőségűnek kell lennie – közölte az RBC Ukrajina.

Hungarian Prime Minister Viktor pápa leó ukrajnaOrban visits the Vatican
XIV. Leó pápa Svájci Gárdája a Vatikánban / Fotó: Remo Casilli

Újra felvetették a pápalátogatás kérdését

Az apostoli nuncius (a Vatikán nagykövete) Ukrajnában, Visvaldas Kulbokas érsek kommentálta a pápa, XIV. Leó ukrajnai látogatásának lehetőségét. Az RBC-Ukrajina interjújában hangsúlyozta, hogy látogatásnak nem csupán szimbolikus, hanem 

az ukránok számára lelkileg is fontosnak kell lennie.

„Remélem, hogy sor kerül a személyes látogatásra. Nagyon remélem” – nyilatkozta Kulbokas. 

Alig egy héten belül a pápaválasztás után máris több ország hívta meg apostoli látogatásra a katolikus egyház új vezetőjét, XIV. Leó pápát. A frissen beiktatott egyházfő első útjai Törökországba, Ukrajnába és Peruba vezettek – ez utóbbiban korábban misszionáriusként szolgált. Leó pápa hangsúlyozta: a béke és az egyházak közötti párbeszéd előmozdítása lesz küldetésének egyik fő célja.

Korábban Ferenc pápa is szeretett volna Ukrajnába utazni

Az apostoli nuncius emlékeztetett arra, hogy 2022-ben, a Mariupolért folyó harcok során felmerült a védelmezők másik országba történő evakuálásának lehetősége. Az akkori pápa, Ferenc pápa azt mondta, hogy kész lenne elutazni a körülzárt városba, ha az ötlet megvalósítható és az ő érkezésére szükség van.

Itt is úgy gondolom, hogy ez a mi közös feladatunk, az enyém, a katolikus püspököké és az ukrán hatóságoké, hogy konkrét projekteket, terveket, kezdeményezéseket találjunk, hogy a pápa tudja, érkezése nemcsak szimbolikus, hanem lelkileg is fontos lesz az ukránok számára, nemcsak a hívőknek, hanem mindenkinek Ukrajnában. Lelkileg és humanitáriusan

– hangsúlyozta Kulbokas.

Nehéz garantálni a pápa biztonságát Ukrajnában

Ahogy azt már korábban megírtuk, XIV. Leó pápa korábban már kijelentette, hogy a Vatikán kidolgozta az ukrán utazásának tervét, 

de azt a biztonsági helyzet miatt nehéz megvalósítani. 

Korábban a pápát bírálta a Trump-adminisztráció azon erőfeszítéseit, hogy „megtörje” az Egyesült Államok és Európa közötti szövetséget. Hangsúlyozta, hogy Európa szerepe döntő fontosságú bármely megállapodás szempontjából.

