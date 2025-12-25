Az erős rubel hazavágja az orosz versenyképességet, Putyinnak tennie kell valamit, különben egyre több aranyat kell eladnia a háború finanszírozásához

Az erős rubel idén minden jelentős devizát felülteljesített a dollárral szemben; az erősödés váratlanul érte a döntéshozókat, és azzal fenyeget, hogy aláássa az ország háborús gazdaságát - írja a Bloomberg.

Az orosz jegybank épülete Moszkvában - az erős rubel egyre nehezebbé teszi a háború finanszírozását / Fotó: AFP

A rubel az év eleje óta 45 százalékkal erősödött, és nagyjából 78 rubel/dollár körül forog, ami már karnyújtásnyira van a csaknem négy évvel ezelőtti, Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió előtti szintektől.

Az elmúlt 12 hónapban mért felértékelődés 1994 óta a legerősebb.

A fő hajtóerők közé tartozik a külföldi devizák iránti kereslet éles visszaesése Oroszországban a nemzetközi szankciók miatt,

miközben a rendkívül szigorú monetáris politika növelte a rubelben denominált eszközök vonzerejét a belföldi szereplők számára.

A jegybanki alapkamat tavaly októbertől júniusig rekordmagas szinten maradt, majd a döntéshozók összesen 5 százalékponttal, 16 százalékra csökkentették.

Damoklész kardja lebeg az orosz gazdaság felett

A kormány az idei évre átlagosan 91,2 rubel/dolláros árfolyamot prognosztizált. A rubel ellenállóképessége a gyengébb olajárak és az újabb amerikai és európai szankciók ellenére is fennmaradt, ami tovább növeli az államháztartásra nehezedő nyomást, mivel az exportőrök rubelre átszámolt bevételei csökkennek.

A rubel árfolyamát az orosz jegybank devizaeladásai is támogatták, párhuzamosan a Pénzügyminisztérium műveleteivel: a tárca jüant és aranyat értékesít (főleg Kínának) a Nemzeti Jóléti Alapból az elveszett energiabevételek pótlására.

A Pénzügyminisztérium adatai szerint az olaj- és gáz eladásokból származó bevételek az év első 11 hónapjában 22 százalékkal zuhantak.

A rubel idei erősödése az azonnali piac árfolyamaiból számolt hozam alapján a világ öt legjobban teljesítő eszköze közé emeli a nemesfémek — a platina, az ezüst, a palládium és az arany — után a Bloomberg által összeállított adatok szerint.

Az erős rubel kitartott az olajárak esése és a szankciók szigorodása ellenére is.

A jegybank számára az erősebb rubel kedvező az infláció elleni küzdelemben, és Elvira Nabiullina jegybankelnök jelezte, hogy a dezinflációs hatás még nem merült ki. Ugyanakkor a moszkvai székhelyű Sztolipin Intézet közgazdászai arra figyelmeztetnek, hogy a felértékelődés egyre inkább fenyegetéssé válik.