„Pusztuljon” – ezzel kezdte Zelenszkij rejtélyes karácsonyi üzenetét: vajon kire gondolt?

Volodimir Zelenszkij elnök karácsony estéjén beszédet intézett a nemzethez, emlékeztetve arra a hagyományos hiedelemre, hogy ezen az éjszakán „megnyílik az ég”, és az ukránok egyetlen kívánságot fogalmaznak meg – közölte a Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke karácsonykor rejtélyes üzenetet küldött közösségi oldalán / Fotó: AFP

Zelenszkij üzenete nem volt békés

Mindannyian azt gondolhatjuk magunkban, hogy „pusztuljon”

– mondta Zelenszkij, utalva Vlagyimir Putyin orosz elnökre, azonban hozzátette: „amikor Istenhez fordulunk, természetesen valami nagyobb dolgot kérünk. Békét kérünk Ukrajnáért. Harcolunk érte. Imádkozunk érte. És megérdemeljük”.

Hozzátette, hogy az ukránok azt kívánják, hogy minden család harmóniában éljen, és minden gyermek örüljön az ajándékoknak, a mosolyoknak, valamint a jóságban és a csodákban való hitnek.

Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a jóság és az igazság fog győzedelmeskedni:

Hogy a béke győzedelmeskedjen. Hogy mi létezzünk. És hogy Ukrajna létezzen.

Megjegyzései akkor hangzottak el, amikor Oroszország az ünnepek előtti napokban folytatta Ukrajna bombázását.

Az üzenet előzménye egy orosz támadás

A legutóbbi, december 23-i támadásban legalább három ember meghalt, 12 másik megsebesült. A támadásban, amelyben legalább 635 orosz drón és 38 rakéta vett részt, ismét Ukrajna energiainfrastruktúrája volt a célpont, ami az Energiaügyi Minisztérium szerint a nyugati Rivne, Ternopil és Khmelnytskyi régiókat „szinte teljesen áram nélkül” hagyta.

Karácsony előestéjén az oroszok ismét megmutatták, kik is valójában. Hatalmas tüzérségi támadás, több száz „shahed”, ballisztikus rakéták, Kinzhal-támadások – mindent bevetettek

– mondta Zelenszkij. „Így támadnak az istentelenek. Így cselekszenek azok, akiknek semmi közük a kereszténységhez vagy bármilyen emberi tulajdonsághoz. De kitartunk. Támogatjuk egymást. És ma imádkozunk mindenkiért a frontvonalon – hogy élve térjenek vissza. Minden fogságban lévőért – hogy hazatérjenek. Minden elesett hősünkért, akik életük árán védték Ukrajnát.”